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Kremlin: ‘Navalny’nin Boykot Çağrısı Yasalara Aykırı’

26.12.2017 18:12 | Son Güncelleme 6 saat önce

Moskova hükümeti, adaylığına yasak getirilen muhalif lider Alexei Navalny’nin seçimlerin boykot edilmesine yönelik çağrısının yasadışı olabileceğini iddia ederek soruşturulmasını istedi.

Kremlin, Mart ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını koymak isteyen, ancak Merkezi Seçim Kurulu tarafından engellenen muhalif lider Alexei Navalny'nin seçimlerin boykot edilmesine yönelik çağrısının yasadışı olabileceğini o nedenle soruşturma açılmasını istedi.

Navalny, adaylığının engellenmesinin ardından video aracılığıyla yaptığı açıklamada "Putin son derece korkmuş durumda, benimle yarışmaktan korkuyor” ifadelerini kullanmış ve destekçilerinden protesto amacıyla seçimi boykot etmelerini istemişti.

Kampanyası için ülkeyi dolaştı

18 yıldır iktidarda olan Putin, cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını bu ay başında açıklamıştı, ancak Putin henüz oy toplamak için kampanya yapmaya başlamadı. Rakibi muhalif lider Navalny ise yıl boyunca agresif bir seçim kampanyası yürüttü ve ülkenin en ücra köşelerine kadar gitti.

Kamuoyu yoklamaları Putin'in seçimleri kolaylıkla kazanacağını gösteriyor.

Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov, boykot çağrılarının kanunlara aykırı olup olmadığının dikkatle incelenmesi gerektiğini söyledi.

Peskov, Navalny'nin seçime katılmasının yasaklanmasının Putin'in olası seçim galibiyetini zedeleyeceği iddialarını da reddetti.

Rusya'da seçimi boykot etmenin yasa dışı olduğuna dair bir kanun yok, ancak yetkililer geçen yıl benzer boykot çağrıları yapan web sitelerine erişimi engellemişti.

Hakkında çok sayıda suçlama var

Navalny, 2009 yılında resmi makamlarda rüşvet iddialarının soruşturulduğu sırada adını duyurmuştu. Daha sonra 2011 yılında seçim yolsuzluklarını protesto etmek için sokağa çıkan yüzbinlere liderlik etmişti. Birkaç kez hapse atılan Navalny hakkında çok sayıda yolsuzluk suçlaması yapıldı. Muhalif çevreler arasında bu suçlamaların siyasi amaçlı olduğu ve Navalny'yi seçimlerde yarışmaktan alıkoymak için yapıldığı düşüncesi hakim. Navalny 2013'te Moskova Valiliği için yarıştığı sırada oyların yüzde 30'unu almıştı.

AB kaygısını dile getirdi

Avrupa Birliği de yaptığı açıklamada Navalny'nin seçime katılmasının engellenmesinin Rusya'da siyasi çoğulculuk ve demokratik seçimler konusunda ciddi şüphelere neden olacağını kaydetti.

AB Dış İlişkiler Sözcüsü Maja Kocijancic, ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2013'te Navalny'e adil yargılanma hakkı tanınmadığı hükmüne vardığını da hatırlattı.

Kocijancic, siyasi amaçlı suçlamaların siyasi katılımı önlemek için kullanılmaması gerektiğini söyledi.

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