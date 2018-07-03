Kremlin: ‘Putin ve Trump Başbaşa Görüşebilir’

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Helsinki’de yapılması planlanan Trump-Putin zirvesinde iki liderin danışmanları yanlarında olmaksızın başbaşa görüşebileceklerini söyledi.
Peskov her iki tarafın da üzerinde mutabık kalması halinde, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in katılacağı Helsinki’deki zirve başlamadan hemen önce iki liderin yanlarında başkaları olmadan ikili bir görüşme yapabileceklerini kaydetti.
Peskov, Rusya lideri Putin’in 16 Temmuz günü yapılacak zirvenin formatı konusunda her türlü seçeneğe açık olduğunu ve Kremlin’in de ikili görüşme seçeneğini açık tuttuğunu belirtti.
Zirve öncesinde bir ABD Kongre heyeti Moskova’da temaslarda bulunuyor.
Rusya’nın Kırım’ı işgali ve sonrasında ABD’deki başkanlık seçimlerine müdahalesi nedeniyle ABD bu ülkeye ekonomik ambargo uyguluyor.
Ankara'da Keresteciler Sitesi'deki kimyasal fabrikasında büyük yangın!
Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!
CHP'li Veli Ağbaba'dan Süleyman Soylu'ya çok sert eleştiri: Sen kimsin
İYİ Parti'den AK Parti'ye destek sinyali
Bu kadarına da pes! Ekmeğin içinden takma diş çıktı
Suudi Arabistan'da midesinde kokainle yakalanan adam idam edildi
Hindistan'da düğün iptal edildi! Gerekçe: Yıldırım düşünce damadın hareketleri değişti
Rita Ora annesiyle tatilde
İğne yumurtlayan kadının bedeninden 70 tane iğne çıktı!
Hakkari'de köpeğin gözlerini oyup, ölüme terk ettiler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum