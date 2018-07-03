Kremlin: ‘Putin ve Trump Başbaşa Görüşebilir’

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Helsinki’de yapılması planlanan Trump-Putin zirvesinde iki liderin danışmanları yanlarında olmaksızın başbaşa görüşebileceklerini söyledi.

Peskov her iki tarafın da üzerinde mutabık kalması halinde, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in katılacağı Helsinki’deki zirve başlamadan hemen önce iki liderin yanlarında başkaları olmadan ikili bir görüşme yapabileceklerini kaydetti.

Peskov, Rusya lideri Putin’in 16 Temmuz günü yapılacak zirvenin formatı konusunda her türlü seçeneğe açık olduğunu ve Kremlin’in de ikili görüşme seçeneğini açık tuttuğunu belirtti.

Zirve öncesinde bir ABD Kongre heyeti Moskova’da temaslarda bulunuyor.

Rusya’nın Kırım’ı işgali ve sonrasında ABD’deki başkanlık seçimlerine müdahalesi nedeniyle ABD bu ülkeye ekonomik ambargo uyguluyor.

