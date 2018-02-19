Kremlin: ‘Ruslara Yöneltilen Suçlamalar Hiçbir Şey Kanıtlamıyor’

Kremlin, Rusya’nın Amerikan başkanlık seçimlerine müdahalesiyle ilgili ABD’de yürütülen soruşturmada 13 Rus ve 3 Rus şirketinin suçlanmasının hiçbir şey kanıtlamadığını savundu.

Kremlin, yöneltilen suçlamaların, Rus devletinin 2016’daki seçimlere müdahale ettiği yönünde hiçbir kanıt sunmadığını belirtti.

Bu açıklama, Rusya soruşturmasını yürüten özel savcı Robert Mueller tarafından getirilen suçlamalara Kremlin’in ilk tepkisi oldu.

Federal savcılarca geçen Cuma açıklanan suç duyurusunda, Ruslar’ın, 2016 başkanlık seçimleri kampanyası sırasında siyasi fikirleri etkilemek için elektronik sahtecilik ve kimlik hırsızlığı gibi suçlara giriştiği iddia edilmişti.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov da, Amerika’nın suçlamalarının kişilere odaklandığını, Rus devletine odaklanmadığını ve suçlamaların, Kremlin ya da Rus devletinin müdahil olduğuna dair bir kanıt sunmadığını belirtti.

Peskov, “Rus vatandaşlarından bahsediyorlar fakat Washington’un suçlamalarında Rus devletinin, Kremlin’in dahil olduğunu duymadık. Rusya müdahele etmedi, diğer ülkelerin içişlerine müdahale etme alışkanlığı yok, şimdi de bunu yapmıyor” dedi.

Kremlin 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahil olduğu yönündeki iddiaları daha önce de defalarca reddetmişti.