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Kremlin: Trump Putin’i Washington'a davet etti

02.04.2018 23:40 | Son Güncelleme

Kremlin’den yapılan açıklamada, ABD Başkanı Trump’ın Putin’le gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sırasında Rus mevkidaşını Washington’a davet ettiği belirtildi.

Beyaz Saray iki liderin buluşma planını doğruladı.Kremlin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Washington'a davet ettiğini açıkladı. Rus haber ajansı Interfax'ın haberine göre, Trump daveti 20 Mart'ta Putin'le gerçekleştirdiği telefon konuşmasında dile getirdi.

Söz konusu telefon konuşmasından bu yana yaşanan diplomatik anlaşmazlıklardan dolayı olası bir zirve için gerekli adımların atılamadığını söyleyen Kremlin sözcüsü Yuriy Uşakov, Putin ile Trump'ın gerçekleştireceği görüşmenin ''bu kriz zamanında her şeyden önemli olduğunu'' dile getirdi. ''Başkanlarımız telefonda görüştüklerinde Trump ilk görüşmenin Beyaz Saray'da gerçekleşmesini önerdi'' diyen Uşakov, görüşmenin tarihinin henüz netleştirilmediğini, ancak ABD'nin daveti geri çekmemesini umduklarını söyledi.

Beyaz Saray: Görüşme yeri netleştirilmedi

Beyaz Saray Basın Sekreteri Sarah Huckabee Sanders da iki liderin ''yakın gelecekte'' görüşmeyi planladıklarını doğrularken, görüşmenin Beyaz Saray'da gerçekleşeceğini ise teyit etmedi. Sanders, ''Beyaz Saray'ın buluşma yeri olarak düşünülen birçok opsiyondan yalnızca biri olduğunu'' belirtti.

ABD-Rusya ilişkileri eski çifte ajan Sergey Skripal'in İngiltere'de zehirlenmesinin ardından, ABD'nin Rusya'ya karşı İngiltere'nin yanında yer almasıyla gerilmişti.

İngiltere'nin Rusya'yı sorumlu tuttuğu olayın ardından ABD, 60 Rus diplomatın sınır dışı edilmesine ve Rusya'nın ABD'nin Seattle kentindeki konsolosluğunun kapatılmasına karar vermişti. Rusya da ABD'nin bu kararına misilleme olarak 60 ABD'li diplomatın sınır dışı edileceğini ve St. Petersburg'daki ABD konsolosluğunun kapatılacağını açıklamıştı.

Öte yandan Putin, geçen hafta yaşanan bu olumsuz gelişmelere rağmen Trump ile görüşmeye hazır olduğunu ifade etmişti.

DW,Reuters,AP/SÖ,BK

©Deutsche Welle Türkçe

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