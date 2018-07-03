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Kremlin yakınlarında şüpheli paket bulundu

DÜNYA HABERLERİ  | 03.07.2018 11:58 | Son Güncelleme

Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya'da bugün bir kez daha alarm verildi. Başkent Moskova'daki Kremlin Sarayı yakınlarında şüpheli bir paket bulundu.

Kremlin yakınlarında şüpheli paket bulundu

Reuters haber ajansına konuşan görgü tanıkları, polisin bölgeyi kordona aldığını bildiriyor.

Paketin bulunduğu alan, taraftar gruplarının gözde toplanma noktası.

Moskova'da geçen hafta da bir kişi havalimanına girerken üstünde bomba olduğunu söylemiş ve gözaltına alınmıştı.

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