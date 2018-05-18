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Kremlin’de Yeni Ekip İşbaşında

18.05.2018 18:13 | Son Güncelleme

Yeni kabinede, köklü değişikliklere gidildiği gözlenirken, kilit öneme sahip bazı bakanlar yerlerini korudu. Dışişleri, savunma ve maliye bakanları yerlerini koruyan isimler oldu

Kremlin’de Yeni Ekip İşbaşında

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Başbakan Dimitry Medvedev tarafından sunulan yeni kabineyi onayladı. Yeni kabinede, köklü değişikliklere gidildiği gözlenirken, kilit öneme sahip bazı koltuklar, yerlerini korudu.

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergei Shoigu ve Maliye Bakanı Anton Siluanov yeni onaylanan kabinede yerlerini koruyan isimler. Putin’in ekonomi politikalarının baş mimarı da olan Siluanov, bu görevinin yanısıra, başbakan yardımcılığı görevini de yürütecek.

Medvedev’in yardımcılarından olan Igor Shuvalov ve Arkady Dvorkovich de yeni kabinede yer almayan isimler arasında. Batı karşıtı çıkışlarıyla bilinen, uzay ve askeri çalışmalardan sorumlu başbakan yardımcısı olan Dmitry Rogozin de yeni dönemde kabinede görev almayacak.

Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny’nin gündeme getirdiği yolsuzluk iddialarının hedefindeki isim olan kabinenin tecrübeli isimlerinden Sergei Prikhodko da başbakan yardımcılığı koltuğunu kaybetti. Prikhodko’nun Rus milyarder Oleg Deripaska’dan yüklü miktarda rüşvet aldığı iddia ediliyordu.

Rusya’da Mart ayında yapılan seçimlerde sandıktan 6 yıl daha Putin iktidarı çıkmıştı. Yeni kabinede, haklarındaki sert eleştirilere rağmen koltuklarını koruyan isimlerle ilgili tartışma sürüyor.

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