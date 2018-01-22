Kremlin'den Afrin açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı harekâtı üçüncü gününe girerken, Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov Kremlin ve Ankara'nın operasyonla ilgili bağlantıda olduğunu açıkladı. Operasyon Fransa'nın talebi üzerine bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ele alınacak.

Afrin'deki Kürt medya merkezinden yapılan açıklamada ise Türkiye'yi destekleyen altı savaşçının öldürüldüğünü ve Türk tarafının deteklediği isyancıların aldığı noktaların geri alındığı belirtildi.

Diğer tarafından televizyon kanalları askeri kaynaklara dayandırdıkları haberlerde kara birliklerinin Suriye'de ilerlemeye devam ettiğini ve 11 köyü ele geçirdiğini bildiriyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bağdat'ta gazetecilere yaptığı açıklamada "Fransa'dan bize destek vermesini bekleriz" diyerek, harekâtı BM'ye götüren ülkeleri "müttefik olarak değil teröre destek veren ülkeler" olarak değerlendireceklerini bildirdi.

Mattis: "Türkiye bilgi verdi"

Öte yandan Asya ziyaretine başlayan ABD Savunma Bakanı Jim Mattis uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'nin Washington'a harekat başlamadan önce bilgi verdiğini ve Ankara'nın bölgede "meşru" bir takım güvenlik endişeleri olduğunu söyledi.

Mattis, "Türkiye samimi idi. Harekatı yapacakları uçakları kaldırmadan önce bizi uyardılar ve danıştılar, şu an dışişleri bakanlığı kanalıyla ilerlemeye devam ediyoruz" diyerek Türkiye "sınırları dhilinde aktif bir ayaklanma olan tek NATO üyesi ülke ve Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri var" şeklinde konuştu.

Ankara YPG'yi PKK'nın Suriye'deki kolu olarak görüyor. PKK, AB ve ABD tarafından da terörist örgüt olarak kabul ediliyor. Ancak ABD Suriye'de IŞİD ile mücadelesinde YPG ile işbirliği yapıyor ve bu konu ABD ve Türkiye arasındaki ilişkilerdeki en gergin noktalardan birini oluşturuyor.

'Zeytin Dalı' operasyonu

TSK, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'e yönelik hava operasyonunu 20 Ocak'ta başlattı. TSK "Zeytin Dalı" adı verilen operasyonda "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait" hedeflerin vurulduğunu açıkladı. 21 Ocak'ta ise Başbakan Binali Yıldırım askerin Suriye'ye geçerek kara harekatı başlatıığını duyurdu.