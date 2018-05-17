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Kremlin’den Soçi buluşması açıklaması

17.05.2018 21:56 | Son Güncelleme

Kremlin: “Suriye lideri Beşar Esat, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le görüşmek üzere Rusya’ya geldi.” Reuters haber ajansı da Esat’ın görüşme için Soçi’ye gittiğini yazdı.

Kremlin’den Soçi buluşması açıklaması

Kremlin: “Suriye lideri Beşar Esat, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le görüşmek üzere Rusya’ya geldi.” Reuters haber ajansı da Esat’ın görüşme için Soçi’ye gittiğini yazdı.

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