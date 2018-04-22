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Kriz çıkaracak son dakika gelişmesi! Jetler yolcu uçağına müdahale etti

DÜNYA HABERLERİ  | 22.04.2018 15:05 | Son Güncelleme

Birleşik Arap Emirlikleri'nden yapılan son dakika açıklamasında, Katar savaş uçaklarının, 86 yolcusuyla Bahreyn'e doğru yol alan bir yolcu uçağına müdahalede bulunduğunu iddia etti.

Kriz çıkaracak son dakika gelişmesi! Jetler yolcu uçağına müdahale etti

BAE devlet ajansı WAM’ın verdiği bilgilere göre, yolcu uçağı ‘manevralarda bulunarak’ olası bir çarpışmadan kurtulduğu belirtildi.

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Son dakika Katar savaş uçakları Yolcu Uçağı Birleşik Arap Emirlikleri

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