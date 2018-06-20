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Kriz resmen sona erdi! Ülkenin yeni ismi Kuzey Makedonya Cumhuriyeti oldu!

DÜNYA HABERLERİ  | 20.06.2018 15:19 | Son Güncelleme

Makedonya parlamentosu, Yunanistan'la yapılan ve ülkenin yeni adının 'Kuzey Makedonya Cumhuriyeti' olmasına karar verilen anlaşmayı onayladı

Kriz resmen sona erdi! Ülkenin yeni ismi Kuzey Makedonya Cumhuriyeti oldu!

Yunanistan ile Makedonya arasında yıllardır devam eden isim krizi iki ülke arasındaki sınırda bulunan Prespa Gölü'nde imzalanan anlaşmayla çözüldü. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için iki ülkenin parlamentoları tarafından onaylanması ve Makedonya'daki referandumdan geçmesi gerekiyordu.

Bugün referandumda ülkenin isminin 'Kuzey Makedonya' olması yönünde sunulan anlaşma onaylandı.

PEKİ NE OLMUŞTU?

Atina, eski Yunanistan’ın Makedonya bölgesi üzerinde hak iddiası anlamına geldiğini öne sürerek, kurulduğu günden beri eski Yugoslavya cumhuriyeti Makedonya’nın ismini değiştirmesi gerektiğini savunuyor. Yunanistan, aşılamayan bu kriz nedeniyle Makedonya’nın AB ve NATO üyeliğine de karşı çıkıyor. Varılan mutabakat Yunanistan’ın beklentilerini büyük ölçüde karşılıyor. Ancak muhalifler yine de mutabakatın yeterli olmadığını, Makedonya’nın daha fazla taviz vermesi gerektiğini savunuyor. Bu arada Makedonya Cumhurbaşkanı da mutabakatı imzalamayı reddediyor. Uluslararası toplumun desteğini arkasına alan Çipras’ın attığı bu adımın amacına ulaşıp ulaşmayacağı bilinmiyor.

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Makedonya Kriz kuzey makedonya cuımhuriyeti Yunanistan

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
oysaki biz aynı ödünleri yunanistana kenani evren ile hediye etmiştik !! abd nin bizim oğlanları eli ile.. !!!
insallah kosava dan sonra kuzey makedonya memleketide türkiyede yaşayan göçmenlerinede vatandaşlık hakkı verir çifte vatandaş olmak imkanlarından faydalanmak güzel olsa gerek
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