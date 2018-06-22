Kriz yaratabilir! Avrupalı iki vekil Türkiye'ye alınmadı

Terör örgütü PKK’nın sembolleriyle fotoğraf çektiren ve ülkesinde PKK yasağının kaldırılması için çalışan Hunko, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) seçim gözlemcisi olarak Avusturya’dan Türkiye’ye gelecekti. Hunko, Viyana’da uçağın kalkışı için beklediği sırada, Türkiye’ye alınmayacağına ilişkin bilginin kendisine iletildiğini söyledi.
Almanya Dışişleri Bakanlığı, Hunko’ya yönelik yasağın kaldırılması ilişkin girişimlerde bulunduğunu duyurdu. Kuzey Irak doğumlu İsveç Yeşiller Partisi üyesi Amin ise dün Stockholm’den İstanbul’a geldi. Amin, Türkiye’ye giriş yasağı olduğu gerekçesiyle Atatürk Havalimanı’ndan alınmadı. Stockholm’e geri gönderilen Amin, İsveç medyasına yaptığı açıklamada, İstanbul’da gözaltına alındığını ve pasaportuna el koyulduğunu öne sürdü. İsveç Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gunnar Vrang, “Kısa süre önce Jabar Amin’in Türkiye’ye girişine izin verilmediği bilgisini aldık. Meseleyi Türk temsilcilere ilettik ve bir açıklama talep ettik” dedi.
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