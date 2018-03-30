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Kriz yaratan hamleden sonra skandal fotoğraf

DÜNYA HABERLERİ  | 30.03.2018 16:56 | Son Güncelleme

Terör örgütü YPG temsilcilerinin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yaptıkları görüşme öncesinde Elize Sarayı önünde çekilen fotoğrafları paylaşıldı.

Kriz yaratan hamleden sonra skandal fotoğraf

Terör örgütü YPG'nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin temsilcilerinden oluşan 7 kişilik bir heyet dün Fransa'nın başkenti Paris'te, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u ziyaret etmişti.

Kriz yaratan ziyaret öncesinde YPG'lilerin, Elize Sarayı önünde çektirdikleri fotoğraf da paylaşıldı.

Görüşmenin ardından yapılan açıklamada Fransa tarafı, YPG'ye destek sözü vererek, 'arabuluculuk' teklifi yaparken, SDG'den yapılan açıklamada Fransa'nın Münbiç'e asker göndereceği iddia edilmişti.

Paris'teki görüşmeye ve Macron'un arabuluculuk teklifine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu sert tepki göstermişti.

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Kriz yaratan hamleden sonra skandal fotoğrafKriz yaratan hamleden sonra skandal fotoğraf
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Anahtar Kelimeler:
YPG macron Elize Sarayı

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Türkiye hükümeti bizim kürt kardeşlerimiz diyor ama kürtlerin hak vu hukuklarını savunan kim olursa olsun ona terörist diyor.bu bazen 7 yaşında çocuk bazen 90 lık dede bazen bir yazar bazen hukukçu veya siyasetçi.hiç fark etmiyor terörist.ne kadar zalimane bir yaklaşım
FRANSADA ERCEPİ GANDIRDI....
@ozgurtura son derece gereksiz ve zavallı bi yorum ..
fransayıda vururuz sıkıntı yok
korkma ya ebu bekir Allah bizimle
inş döner sizi vurrlar onlar deaş gibi
abdullah çatlının sözü geldi aklıma, eyfel kulesi ile ilgili olan...
PYD SORUNU;7 yıl önce abd ve katar tayyibe gelerek esadı yıkalım,suriyeye demokrasi getirelim der.abd nin aklında kürt devleti kurmak,recebin aklında şam ve halebi alarak emevi camiinde namaz kılmak,padişah ve halife olmak vardır.sünni osmanlı islam devletini kuracaktır.türkiyeden suriye ye dünyanın dörtbir tarafından gelen dinci teröristleri gönderirler.mit tırlarıylada silahları gider.esad tam yenilecekken rusya ve iran esadın imdadına yetişir.tayybin adamları ağır bir yenilgi alarak önce halebe sonra idlibe çekilir.zayıflayan suriyede pyd ortaya çıkar.HAYIRLI OLSUN.
en fazla böyle foraf çekinirsiniz artık bitik ab o pisliğin içinde boğulun
Fransa bu foto basina bela olur ilerde
derhal french kiss yasaklanmalı Türkiye’de
işte abd ve ab nin işi bizim düşmanlarımız onların dostu oluyor onların düşmanı bizim de düşmanımız olarak kabul ediyoruz nasılsa anlamak zor
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