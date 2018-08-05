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KRV Eyaleti Başbakanı: Özil uyumun örneği

05.08.2018 15:56 | Son Güncelleme

KRV Eyaleti Başbakanı Armin Laschet, Alman milli futbol takımından ırkçılık suçlamasıyla ayrılan Mesut Özil'i başarıya ulaşmış uyumun örneği olarak tanımladı.

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) Eyaleti Başbakanı Armin Laschet, Bild am Sonntag gazetesine verdiği mülakatta Alman milli futbol takımından ırkçılık suçlamasıyla ayrılan Mesut Özil'i başarıya ulaşmış uyumun örneği olarak tanımladı. KRV Eyaleti Başbakanı "Mesut Özil'in eriştiği inanılmaz bir başarı hikayesidir" şeklinde konuştu.

Küçük bir kent olan Gelsenkirchen doğumlu Özil'in "harikulade yeteneği sayesinde" başarı basamaklarını tırmandığını belirten Armin Laschet, Özil'in Türk kökenine rağmen Türk yerine Alman milli takımında oynamayı tercih eden ilk dünya standartlarında futbolcu olduğunu söyledi. Bu yüzden başta Özli'in Türklerin ıslıklı protestolarına maruz kaldığını hatırlatan Laschet "Pek çok kişi bunu unuttu" dedi.

Özil'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf çektirmiş olmasının bir hata olduğunu belirten Laschet, "Ancak Almanya Futbol Federasyonu'nun (DFB) Almanya'nın Güney Kore mağlubiyetinden üç hafta sonra Özil'in Erdoğan'la fotoğrafının olduğunu fark etmesi Almanya'nın Dünya Kupası'ndan elenmesi konusunda absürt bir spor analizinden ibaret. Mesut Özil'in hala örnek bir spor kariyerine sahip olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu. KRV Eyaleti Başbakanı, Özil'i Gelsenkirschen'deki eski okuluna giderek göçmen kökenli ailelerin çocuklarını onlar için ne tür kariyerlerin mümkün olduğu konusunda bilgilendirmeye çağırdı.

Armin Laschet tartışmaların gölgesine başlayan ve Almanya'da gündelik hayatta karşılaşılan ırkçılığı protesto eden #MeTwo hareketinin de yararlı bir girişim olduğunu söyledi. Laschet sosyal medyada paylaşılan deneyimlerin "gerçekte yaşananların sadece küçük bir bölümü" olduğunu vurguladı. "Almanya bir bütün olarak ırkçı bir ülke değil" diyen Laschet, ancak #MeTwo hareketine katılan insanların aktardıkları deneyimlerin "birlikte yaşarken karşılıklı olarak daha saygılı davranılması gerektiğini" gösterdiğine işaret etti.

dpa/BW,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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