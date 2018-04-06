KRV Uyum Bakanı: Çocuklara başörtüsü yasağı gündemimizde

Uyum Bakanı başörtüsü kararını sadece yetişkin kadınların kendi iradesiyle alabileceğini vurguladı.Almanya'da Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaleti Uyum Bakanı Joachim Stamp, 14 yaş altı kız çocuklarına başörtüsü yasağı getirmeyi düşündüklerini açıkladı. Bild gazetesine konuşan Hür Demokrat Partili (FDP) bakan, dini inançlarını kendi hür iradeleriyle seçecek olgunluğa henüz erişmemiş olan çocukların başörtüsü takmaya zorlanamayacağını, bu nedenle söz konusu yasağın değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Stamp, başörtüsü takma konusunda kendi iradesiyle kararı sadece yetişkin kadınların verebileceğini vurguladı.

Kuzey Ren-Vestfalya Uyum Bakanlığı Müsteşarı Serap Güler de Bild'e yaptığı açıklamada, ''Öğretmenler ilkokullarda henüz yedi yaşındaki kız öğrencilerin başörtüsüyle derse gelmesine giderek daha sık tanık oluyorlar'' dedi. Güler, nadir de olsa başörtüsü takma yaşının anaokuluna kadar inebildiğini ifade etti.

Konuyla ilgili daha önce de Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu‘na (WDR) konuşan Güler, ''Genç bir kız çocuğuna başörtüsü dayatmak tam anlamıyla sapkınlıktır. Bu, çocuklara cinsellik yüklemektir. Bu dayatmaya karşı net bir tavır benimsemeliyiz'' ifadelerini kullanmıştı.