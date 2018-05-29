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Ku-Klux-Klan kukuletalı futbol fanatiklerine soruşturma

29.05.2018 11:02 | Son Güncelleme

Kukuleta takarak izinsiz gösteri yapan Cottbus futbol takımı taraftarları hakkında soruşturma açıldı.

Polis, Ku-Klux-Klan kukuletalı grubun fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşan kişiyi arıyor.Alman Devlet Güvenlik Teşkilatı, Ku-Klux Klan kukuletası takan Cottbus futbol takımı taraftarlarının izinsiz toplantısı hakkında soruşturma başlattı. Yetkili emniyet makamlarınca, internette paylaşılan resmin soruşturma başlatılmasına neden olduğu belirtildi. Resimde, beyaz maskeli çok sayıdaki Cottbus taraftarı SC Weiche Flensburg karşılaşmasının ardından Lausitzstadt'ta kameraya poz verirken görülüyor. Grubun 'kötünün yükselişi' yazılı pankart açıp ateş yaktığı da belirlendi. Polisin izinsiz toplantıdan grup dağıldıktan sonra haberdar olduğu öğrenildi.

Yapılan ihbar üzerine polisin harekete geçtiği açıklandı. Polis yetkililerince soruşturmanın ayrıntıları hakkında bilgi verilmedi. Sosyal medyada tek bir resmin paylaşıldığı kesinlik kazandı. Fotoğrafı çeken şahsın aranmakta olduğu belirtildi.

Cottbus futbol kulübü pankartı ve izinsiz toplanan maskeli grubu kınadı. Kulübün bildirisinde 'bir avuç kendini bilmezin kulübün bir üst kümeye çıkmasından duyulan sevince ve on binlerce Cottbus taraftarının imajına gölge düşürmesinden üzüntü duyulduğu' ve 'insan onurunu hiçe sayan pankart açılmasının kabul edilemeyeceği' belirtildi. Cottbus, son terfi karşılaşmasında Flensburg ile golsüz berabere kalarak iki yıllık aradan sonra yeniden 3. lige yükselmişti. Taraftarların stattaki sevinç gösterileri olaysız geçmişti.

DW,dpa/AG,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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