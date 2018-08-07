Kuaför salonu karıştı! Süpürgeyle birbirine girdiler!

Brooklyn'deki bir kuaför salonunda meydana gelen olayda, bir kuaför ve müşteri arasında çıkan tartışma kısa sürede alevlendi ve kavgaya dönüştü.

'YANLIŞ KAŞ ALMA' KAVGASI

Tartışmanın yanlış kaş alma nedeniyle çıktığı belirtildi. Kaşlarının son halini beğenmeyen kadın ödeme yapmayı reddedince kuaför salonu karıştı. Kadınlar süpürgelerle birbirine saldırmaya başladı.

Cumadan bu yana 500 bin kişi tarafından izlenen videoda kadının kavganın sonunda ödemeyi yapıp yapmadığı bilinmiyor.

