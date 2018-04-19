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Küba'da bir devir kapandı! 60 yıllık Castro dönemi bitti

DÜNYA HABERLERİ  | 19.04.2018 17:30 | Son Güncelleme

Küba'da yeni Devlet Başkanı seçilen Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez, ülkedeki yaklaşık 60 yıllık Castro dönemini resmen sona erdirdi.

Küba'da bir devir kapandı! 60 yıllık Castro dönemi bitti

Ulusal Meclis, milletvekilleri tarafından Raul Castro'nun yerine tek aday olarak gösterilen Diaz-Canel'in Devlet Başkanı olarak onaylandığını duyurdu. Diaz-Canel'in Devlet Başkanı olmasıyla birlikte Küba'nın devrimle başlayan 59 yıl 3 aylık tarihinde ilk kez Castro ailesi dışından biri devletin en yüksek makamına oturdu.

RAUL CASTRO LİDER OLAMAYI SÜRÜDÜRECEK

Devlet başkanlığı koltuğunu Diaz-Canel'e devreden Küba devriminin önemli ismi 86 yaşındaki Raul Castro, 2021 yılına kadar Komünist Partinin lideri olmayı sürdürecek. Fidel Castro'nun başbakan olarak yemin etmesinden bir yıl sonra Nisan 1960'ta dünyaya gelen Diaz-Canel'in siyasi kariyeri, 20'li yaşlarında Santa Clara'da Genç Komünist Birliği üyeliğiyle başladı. Yerel bir üniversitede mühendislik eğitimi verirken Genç Komünist Birliği için çalışan Diaz-Canel, 33 yaşındayken birliğin 2. başkanlığına geldi.

DIANEZ-CANEL KİMDİR?

Raul Castro'nun Diaz-Canel'in "ideolojik kararlığından" övgüyle söz ettiği biliniyor. Diaz-Canel, 25 yıldır Komünist Parti içinde görev yapan bir isim. Santa Clara'daki Merkez Las Villas Üniversitesinde elektronik mühendisliği eğitimi alan Diaz-Canel, bir süre silahlı kuvvetlerde görev yaptıktan sonra kendi üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalıştı. Diaz-Canel, 2013'te Raul Castro tarafından devlet başkan yardımcılığına getirilmişti.

RADİKAL DEĞİŞİLİK YAPACAK MI?

Fidel Castro da 2008'de sağlık nedenleriyle devlet başkanlığı görevini kardeşine devretmiş ancak Komünist Parti liderliğini sürdürmüştü. Castro, 2016'da 90 yaşında vefat etmişti. Küba'da Diaz-Canel ile başlayan yeni dönemde radikal değişiklikler beklenmiyor.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Küba küba seçimi kominist parti Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez

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