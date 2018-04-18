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Küba'da 'Castro' dönemi sona eriyor! İşte Küba'nın yeni başkanı...

DÜNYA HABERLERİ  | 18.04.2018 11:32 | Son Güncelleme

Küba'da sosyalist devrimin ardından ilk kez devlet başkanlığında Castro adı olmayacak. Küba Devrimi'nin lideri Fidel Castro'dan devlet başkanlığını devralan Raul Castro görevini Devlet Başkanı Yardımcısı Miguel Diaz-Canel'e devredecek.

Küba'da 'Castro' dönemi sona eriyor! İşte Küba'nın yeni başkanı...

Küba'da yarın toplanacak ulusal meclisin, ikinci 5 yıllık başkanlık döneminin sonunda görevini bırakacağını açıklayan Raul Castro'nun yerine Diaz-Canel'i başkanlığa seçmesi bekleniyor.

1959'DAN BU YANA BİR İLK!

Görev değişimiyle birlikte, Küba Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1959 yılından bu yana ilk kez devlet başkanlığı makamında Castro soyadını taşımayan biri oturmuş olacak.

57 yaşındaki Diaz-Canel'in devlet başkanı olması ayrıca ülkenin kurucu kadroları içinde yer almayan, devrim döneminde yetişmiş kuşaktan bir ismin ilk kez başa geçmesi anlamına geliyor.

Öte yandan 86 yaşındaki Castro, devlet başkanlığı görevini bıraksa da ülkeyi yöneten Komünist Partinin başında kalacak. Dolayısıyla görev değişimi Castro'nun tamamen iktidardan çekilmesi anlamına gelmiyor.

Fidel Castro da 2008 yılında sağlık nedenleriyle devlet başkanlığı görevini kardeşine devretmiş, ancak Komünist Parti liderliğini sürdürmüştü. Castro, 2016 yılında 90 yaşında vefat etmişti.

MÜGUEL DİAZ-CANEL KİMDİR?

1960 doğumlu Küba Komünist Partisi politbüro üyesi olan Diaz-Canel, elektronik mühendisliği mezunu ve ABD ile ilişkiler konusunda Raul Castro'ya kıyasla daha muhafazakar bir kişi olduğu belirtiliyor.

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