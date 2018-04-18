HABER

Küba Meclisi Castrolar dönemini bitirecek toplantıya başladı

18.04.2018 18:35 | Son Güncelleme

Küba Ulusal Meclisi'nin, ülkede Castrolar dönemini sona erdirecek iki günlük toplantısı bugün başladı. Toplantının sonunda görevi bırakacak Devlet Başkanı Raul Castro, 2006'da ağabeyi Fidel Castro'nun yerine ülkenin lideri olmuştu. Raul Castro'nun yerine gelmesi beklenen isimse Başkan Yardımcısı Miguel Díaz-Canel.

Küba Meclisi Castrolar dönemini bitirecek toplantıya başladı

Küba Ulusal Meclisi'nin, ülkede Castrolar dönemini sona erdirecek iki günlük toplantısı bugün başladı.

Toplantının sonunda görevi bırakacak olan Devlet Başkanı Raul Castro, 2006'da ağabeyi Fidel Castro'nun yerine ülkenin lideri olmuştu.

Toplantının sonunda 1959'daki devrimden bu yana ilkez bir Castro ülkenin başında olmayacak.

Raul Castro'nun yerine gelmesi beklenen isimse Başkan Yardımcısı Miguel Díaz-Canel.

Toplantıda neler olacak?

Ulusal Meclis'in geçen ay yapılan seçimle belirlenen 605 üyesinin tamamı yemin ederek görevlerine başlayacak.

Ulusal Aday Komitesi'nin Başkanı, adayları 31 üyeli Devlet Konseyi'ne okuyacak.

Daha sonra Ulusal Meclis üyeleri gizli oy kullanacak. Oylar Ulusal Aday Komitesi tarafından sayılacak. Resmi Granma gazetesi sonuçların Perşembe günü duyurulacağını belirtti.

Küba'da Devlet Konseyi nedir ve neden önemli?

Küba'da iktidarı elinde tutan asıl kurum Devlet Konseyi. Meclis yılda sadece iki kez toplanıyor. Devlet Konseyi de yıl boyunca toplantı halinde kalıyor ve kanun hükmünde kararnameler şeklinde yasalar yapıyor.

1976'da kabul edilen anayasayla Cumhurbaşkanlığı makamı lağvedilmiş ve Devlet Konseyi'nin başkanı hem devlet hem de hükümet başkanı olmuştu.

Castrolar devri gerçekten sona eriyor mu?

Raúl ve Fidel Castro Sierra Sierra Maestra dağlarında birlikte savaşmıştı.

1959'dan bu yana Küba'da bir Castro ya başbakan ya da Devlet Konseyi'nin Başkanı sıfatıyla ülkenin lideriliğini yaptı.

Bununla birlikte, Raul Castro 2021'e dek Komünist Parti Genel Sekreterliği görevini yürütecek.

Uzmanlar, yeni devlet başkanının ülkenin günlük yönetiminden sorumlu olacağını, Raul Castro'nun perde arkasındaki nüfuzunu söyleyeceğini ve büyük ihtimalle genel olarak siyasette son sözü söyleyen figür olacağını söylüyor.

Yeni Devlet Başkanı kim olacak ?

Miguel Díaz-Canel'in yeni devlet başkanı olması bekleniyor.

Büyük ihtimalle yeni devlet başkanı olması beklenen isim Başkan Yardımcısı Miguel Díaz-Canel.

57 yaşındaki Canel, beş yıldır Raul Castro'yla birlikte çalışıyor ve Başkan Yardımcılığı görevine de Castro tarafından seçildi. Ancak şu ana dek Raul Castro'nun selefi olacağına işaret eden resmi bir açıklama yapılmadı.

Diğer öne çıkan adaylarsa, Barack Obama döneminde Küba-ABD arasındaki yumuşama müzakerelerinde önemli rol oynayan Dışişleri Bakanı Bruno Rodrigues ve Komünist Parti'nin Havana Genel Sekreteri Mercedes Lopez.

Yeni Devlet Başkanı herhangi bir siyaset değişikliği yapacak mı?

Ülkenin yeni lideri kim olursa olsun, özellikle Raul Castro nüfuzlu bir siyasi güç olarak kaldıkça büyük ihtimalle kısa vadede büyük bir değişiklik yapmayacak.

Herhangi bir değişim büyük olasılıkla aşamalı ve yavaş olacak. Bununla birlikte Raul Castro göreve geldikten sonra, ağabeyi Fidel Castro döneminde akla bile gelmeyecek reformlar yapmış, özellikle ABD ile yakınlaşma adımları atmıştı.

3 erken seçim senaryosu!3 erken seçim senaryosu!
Taksim'de polis ablukası! Meydan kapatıldıTaksim'de polis ablukası! Meydan kapatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Suriye'de kimyasal saldırıyı incelemeye giden ekibe ateş açtılar

Son dakika! Suriye'de kimyasal saldırıyı incelemeye giden ekibe ateş açtılar

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Erken seçim kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte piyasaların ilk tepkisi

Erken seçim kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte piyasaların ilk tepkisi

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Erken seçim kararına muhalefetten ilk yorumlar

Erken seçim kararına muhalefetten ilk yorumlar

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Suriye'de kimyasal saldırıyı incelemeye giden ekibe ateş açtılar

Son dakika! Suriye'de kimyasal saldırıyı incelemeye giden ekibe ateş açtılar

Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

Yunanistan'dan krizi tırmandıracak karar!

Yunanistan'dan krizi tırmandıracak karar!

Dünyanın gözü bu haberde! Rusya tarih verdi

Dünyanın gözü bu haberde! Rusya tarih verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye erken seçime gidiyor! Dünya basını erken seçim kararını nasıl duyurdu?

Türkiye erken seçime gidiyor! Dünya basını erken seçim kararını nasıl duyurdu?

Yunanistan'dan Kardak kriziyle ilgili küstah Türkiye açıklaması!

Yunanistan'dan Kardak kriziyle ilgili küstah Türkiye açıklaması!

Son dakika! Suriye'de kimyasal saldırıyı incelemeye giden ekibe ateş açtılar

Son dakika! Suriye'de kimyasal saldırıyı incelemeye giden ekibe ateş açtılar

Son dakika! Çin, Sincan'da 10 binlerce kişiyi gözaltına aldı

Son dakika! Çin, Sincan'da 10 binlerce kişiyi gözaltına aldı

Son dakika! ABD-Kuzey Kore iddiası doğrulandı!

Son dakika! ABD-Kuzey Kore iddiası doğrulandı!

Son dakika! ABD'nin Rusya kararı belli oldu

Son dakika! ABD'nin Rusya kararı belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.