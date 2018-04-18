Küba Meclisi Castrolar dönemini bitirecek toplantıya başladı

Küba Ulusal Meclisi'nin, ülkede Castrolar dönemini sona erdirecek iki günlük toplantısı bugün başladı.

Toplantının sonunda görevi bırakacak olan Devlet Başkanı Raul Castro, 2006'da ağabeyi Fidel Castro'nun yerine ülkenin lideri olmuştu.

Toplantının sonunda 1959'daki devrimden bu yana ilkez bir Castro ülkenin başında olmayacak.

Raul Castro'nun yerine gelmesi beklenen isimse Başkan Yardımcısı Miguel Díaz-Canel.

Toplantıda neler olacak?

Ulusal Meclis'in geçen ay yapılan seçimle belirlenen 605 üyesinin tamamı yemin ederek görevlerine başlayacak.

Ulusal Aday Komitesi'nin Başkanı, adayları 31 üyeli Devlet Konseyi'ne okuyacak.

Daha sonra Ulusal Meclis üyeleri gizli oy kullanacak. Oylar Ulusal Aday Komitesi tarafından sayılacak. Resmi Granma gazetesi sonuçların Perşembe günü duyurulacağını belirtti.

Küba'da Devlet Konseyi nedir ve neden önemli?

Küba'da iktidarı elinde tutan asıl kurum Devlet Konseyi. Meclis yılda sadece iki kez toplanıyor. Devlet Konseyi de yıl boyunca toplantı halinde kalıyor ve kanun hükmünde kararnameler şeklinde yasalar yapıyor.

1976'da kabul edilen anayasayla Cumhurbaşkanlığı makamı lağvedilmiş ve Devlet Konseyi'nin başkanı hem devlet hem de hükümet başkanı olmuştu.