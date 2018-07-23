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Küba parlamentosu komünizmi anayasadan çıkardı

23.07.2018 09:49 | Son Güncelleme

Özel mülkiyete izin veren "komünizm" kavramının yer almadığı yeni Küba Anayasası parlamentoda onaylandı.

Anayasa kamuoyunda tartışıldıktan sonra referanduma sunulacak.Küba'nın piyasa ekonomisine daha fazla açılmasını ve medeni hakların iyileştirilmesini öngören yeni anayasası parlamentoda onaylandı. 224 maddeden oluşan sosyalist Küba'nın yeni anayasası oy birliği ile kabul edildi. Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel oylamadan sonra yaptığı açıklamada "anayasa reformunun Küba'nın birliğine ve devrime güç katacağını" söyledi.

Yeni Küba Anayasası 2016 yılında ölen devrim lideri Fidel Castro'nun doğum günü olan 13 Ağustos ile 15 Kasım arasında kamuoyunda tartışıldıktan sonra referanduma sunulacak. Diaz-Canel Kübalıları ‘aktif ve bilinçli' bir şekilde tartışmaya katılmaya çağırdı. Devlet başkanı "her Kübalının hür bir şekilde fikrini açıklayabileceğini ve ülkenin geleceğini yansıtacak bir anaya metninin ortaya çıkmasına katkıda bulunabileceğini" belirtti.

Yeni Küba Anayasası Komünist Parti tarafından da onaylandı. Meclisteki anayasa reformuyla ilgili görüşmeler Cumartesi günü başlamıştı ve hafta başında sona ermesi öngörülmekteydi.

Özel mülkiyeti yasalaştıran yeni anayasa eşcinsel evliliklerin de önünü açıyor. Reformlar arasında, iktidarın devlet başkanıyla başbakan arasında paylaştırılması ve başbakanlık makamının yeniden ihdası da bulunuyor. "Komünist toplum yaratma" hedefi yeni anayasada yer almıyor. Son Küba Anayasası 1976 yılında yürürlüğe girmişti.

DW, afp/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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