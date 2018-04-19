Küba'da 60 yıl sonra ilk kez Castro'suz yönetim: Diaz Canel döneminde ne değişecek?

Küba devlet başkanı Raul Castro, bu hafta görevi bırakıyor. Castro, 2016'da ölen ağabeyi Fidel Castro'nun 2008'de istifa etmesinden bu yana devlet başkanlığı görevini sürdürüyordu.

86 yaşındaki Castro'nun, Komünist Parti Sekreteri rolünü 2021'e kadar sürdürmesi bekleniyor.

"Yeni kuşak" liderlere yolu açmak için görevi bırakmak istediğini söyleyen Castro, bu yıl başkanlık süresi sona erdiğinde yeniden aday olmayacağını yıllar önce açıklamıştı.

Castro'nun yerine 57 yaşındaki başkan yardımcısı Miguel Diaz-Canel'in görevi devralması kesinleşti.

Böylece 1959'da Fidel Castro ve Che Guevera önderliğinde gerçekleşen devrimden bu yana Küba ilk kez Castro'lar dışında biri tarafından yönetilecek.

Komünist Partisi'nin iktidarda olduğu Küba'da 605 üyesi olan meclis 31 üyeden oluşan Devlet Konseyi'ni seçti ve Raul Castro'dan görevi devralacak devlet başkanı da bu toplantıda belirlendi.

Siyasi gözlemciler, Castro'nun görevden ayrılması ile ilgili halk arasında fazla bir ilgi ya da kaygı gözlenmediğini belirtiyor.