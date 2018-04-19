Küba’da bir devir sona eriyor

Castro ailesi yaklaşık 60 yıldan sonra Küba’da siyasetten çekiliyor. Cumhurbaşkanı Raul Castro’nun yardımcısı Miguel Diaz-Canel Küba’nın yeni cumhurbaşkanı. Ayrıntılar geliyor...
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