HABER

Küba’da bir devir sona eriyor

19.04.2018 16:31 | Son Güncelleme

Castro ailesi yaklaşık 60 yıldan sonra Küba’da siyasetten çekiliyor. Cumhurbaşkanı Raul Castro’nun yardımcısı Miguel Diaz-Canel Küba’nın yeni cumhurbaşkanı

Küba’da bir devir sona eriyor

Castro ailesi yaklaşık 60 yıldan sonra Küba’da siyasetten çekiliyor. Cumhurbaşkanı Raul Castro’nun yardımcısı Miguel Diaz-Canel Küba’nın yeni cumhurbaşkanı. Ayrıntılar geliyor...

Gaybubet evinde basıldılar!Gaybubet evinde basıldılar!
Türkiye için korkutan uyarıTürkiye için korkutan uyarı
Akit TV sunucusu: Dekolte giyen kadın tacizcidirAkit TV sunucusu: Dekolte giyen kadın tacizcidir
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

Meral Akşener, YSK'yla ilgili çok sert konuştu

Meral Akşener, YSK'yla ilgili çok sert konuştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Küba'da bir devir kapandı! 60 yıllık Castro dönemi bitti

Küba'da bir devir kapandı! 60 yıllık Castro dönemi bitti

Irak'tan Suriye'de hava operasyonu!

Irak'tan Suriye'de hava operasyonu!

Avusturya'dan skandal hamle!

Avusturya'dan skandal hamle!

Donald Trump'tan çekilme sinyali!

Donald Trump'tan çekilme sinyali!

Katar, Suudi Arabistan’daki '1. Ortak Körfez Kalkanı' tatbikatına katıldı

Katar, Suudi Arabistan’daki '1. Ortak Körfez Kalkanı' tatbikatına katıldı

Suudi Arabistan'da 35 yıllık yasağın ardından ilk!

Suudi Arabistan'da 35 yıllık yasağın ardından ilk!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.