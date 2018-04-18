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Küba’da Castro Döneminin Sonu

18.04.2018 20:56 | Son Güncelleme

Küba hükümeti, Birinci Başkan Yardımcısı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez’i başkanlık için tek aday olarak gösterdi. Bu, 57 yaşındaki mühendisin 86 yaşındaki Raul Castro’nun yerine geçeceği anlamına geliyor

Küba’da Castro Döneminin Sonu

Küba hükümeti, Birinci Başkan Yardımcısı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez’i başkanlık için tek aday olarak gösterdi. Bu, 57 yaşındaki mühendisin 86 yaşındaki Raul Castro’nun yerine geçeceği anlamına geliyor.

Adaylığın Ulusal Meclis’e katılan 604 delege tarafından onaylanması gerekiyor. Ulusal Meclis genelde adayları neredeyse oybirliği ile onaylıyor.

Birinci Başkan yardımcısı olarak aday gösterilen 72 yaşındaki Afrika kökenli Kübalı Salvador Valdes Mesa Küba hükümetinde üst düzey görevlerde bulunmuş bir isim.

İki günlük Ulusal Meclis toplantısında üyelerin başkan için oy kullanmasının ardından sonuçlar Perşembe günü açıklanacak.

Devlet denetimindeki medya hesapları tarihi devir teslim olarak nitelenen değişime geniş yer veriyor. Bu, yaklaşık 60 yıllık süre içinde ülkede Castro ailesinin bir ferdinin liderlik etmediği ilk dönem olacak.

Raul Castro iki dönem 5 yıllık devlet başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra görevi bırakıyor. Ağabeyi Fidel Castro 1959’dan 2006’ya kadar Küba’yı yönetmiş, sağlık sorunları nedeniyle koltuğunu kardeşi Raul Castro’ya devretmişti.

Sosyal medyadaki mesajlar ise daha çok Kübalıların yeni başkanla birlikte radikal değişiklikler beklememesi gerektiği yönünde.

Küba’da internete ulaşım son iki yılda ciddi anlamda artsa da, ülkede hane başına bağlantıda dünyada internetin en az kullanıldığı ülkelerden biri.

Fidel Castro, uzun süren hastalığının ardından 2016 yılında hayatını kaybetmişti.

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