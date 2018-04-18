Küba'da Castro kardeşler dönemi kapanıyor

Küba’nın rotasını dünya politikasının genel havası belirledi. Raul Castro’dan sonra da bu durumun değişmesi beklenmiyor.Küba'daki devrim bütün Latin Amerika kıtasını sarsmış ve Latin Amerika'da Fidel Castro kadar karizması olan bir lider çıkmamıştı. Castro Batista diktasını yıkıp kendi dikta rejimini kurmuş, ondan sonra da kardeşi Raul aynı rejimi devam ettirmişti. Raul Castro'nun parti liderliğinden olmasa da devlet başkanlığı görevinden kendi isteğiyle ayrılmasıyla, sayfaları ada devletinde değil de dışarda yazılan tarihinin bir bölümü daha kapanmış olacak.

2001 -2005 yılları arasında Almanya'nın Havana büyükelçiliği görevinde bulunan Bernd Wulffen "Latin Amerika'da Küba devriminin bir benzeri olmamıştır. Meksika ve diğer ülkelerdeki devrimlerin ömrü uzun olmamış, devletin yapısı Küba'daki kadar köklü değişim geçirmemiştir. Küba'daki devrim özel mülkiyeti tamamen kaldırabilmiştir” diyor.

Patlamaya hazır bomba: Soğuk Savaş

Fidel Castro 1959 yılının Ocak ayında muzaffer edasıyla Havana'ya girdiğinde henüz emperyalist Calut'a kafa tutan Davud değildi. ABD ile arasındaki ilişkiler, kamulaştırma furyasının Amerikan çıkarlarına da dokunmaya başladığı 1959 ve 1960 yıllarında bozuldu. Başarısızlığa uğrayan "Domuz Körfezi" operasyonuyla Küba ile Sovyetler Birliği arasındaki ittifak tescillenmiş oldu. Eski Havana Büyükelçisi Wulffen "Castro işgal girişimi sırasında ölen arkadaşları toprağa verilirken yaptığı konuşmada sosyalist devrimden söz etti. ABD yönetiminin Küba için büyük tehlike olduğunu kavramıştı ve Küba'yı koruyacak bir güç arıyordu. Küba'yı dünyanın öteki süper gücünden başka hangi ülke koruyabilirdi?” diyor.