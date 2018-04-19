Küba’da Yeni Dönem

Küba Parlamentosu Miguel Diaz-Canel’i yeni devlet başkanı seçti.

Küba Parlamentosu üyeleri Perşembe günü devlet başkanlığı için tek aday olan Miguel Diaz-Canel’i Raul Castro’nun yerine devlet başkanı seçti.

Miguel Diaz-Canel de Küba’nın yeni devlet başkanı olarak yemin ederek resmen görevine başladı. Bu, komünist sistemle yönetilen ada ülkesinde yeni bir dönem anlamına geliyor.

Böylece ilk defa 1959’dan bu yana soyadı Castro olmayan biri ülkenin lideri olmuş oluyor. Raul Castro iki dönem 5 yıllık devlet başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra görevi bırakmış oldu.

Ağabeyi Fidel Castro 1959’dan 2006’ya kadar Küba’yı yönetmiş, sağlık sorunları nedeniyle koltuğunu kardeşi Raul Castro’ya devretmişti. Fidel Castro, uzun süren hastalığının ardından 2016 yılında hayatını kaybetmişti.