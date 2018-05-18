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Küba'da yolcu uçağı düştü

18.05.2018 20:46 | Son Güncelleme

Küba’da 104 yolcu taşıyan Boeing 737 tipi uçak Havana’dan kalktıktan kısa süre sonra düştü.

Küba resmi yayın organları, ülkenin başkenti Havana'dan kalkan bir yolcu uçağının, kalkıştan kısa süre sonra düştüğünü bildirdi.

104 yolcu taşıyan Boeing 737 tipi uçağın, Küba devletine bağlı havayolu şirketi Cubana de Aviacion‘a ait olduğu açıklandı.

Ayrıntılar geliyor...

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