‘Küba’daki Diplomatlarımıza Saldırıları Soruşturacağız’

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Küba'daki 24 diplomatı hedef alan saldırı iddialarını soruşturacak bir panelin kurulacağını söyledi. Saldırılarda ses dalgalarının kullanıldığı iddia ediliyor.
ABD'li diplomatların ve ailelerinin hastalanmalarına neden olan saldırılarla ilgili bir Senato oturumunda hem Cumhuriyetçiler hem Demokratlar, Dışişleri Bakanlığı'nı bu saldırılar konusunda tembel ve yetersiz davranmakla suçlamıştı.
Saldırılar sonrasında, ABD diplomatlarını çekmiş ve Washington'daki Küba Büyükelçiliği'nden 15 diplomatı sınır dışı etmişti.
Tillerson son olarak haber ajansı Associated Press'e yaptığı açıklamada, saldırıların sona erdiğine ikna olmadığını belirtmiş ve diplomatları Küba'ya geri göndermenin, bu insanları bile bile tehlikeye atmak olacağını savunmuştu.
Küba ise iddiaları reddediyor. Kübalılar, FBI ajanlarının 4 kez Küba'ya geldiğini ve Amerikalı diplomatların maruz kaldığı bir saldırı ya da gizemli hastalıkla ilgili bir ipucu bulamadıklarını söylüyor.
Senatör Flake: "Havana'daki Diplomatlara Saldırı Olduğuna Dair Kanıt Yok"
Havana'daki ABD Büyükelçiliği diplomatları ve aileleri, işitme kaybı, baş dönmesi, baş ağrısı ve yorgunluk gibi bazı rahatsızlıklar yaşamıştı.
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