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Küba'nın yeni devlet başkanı Diaz-Canel

19.04.2018 18:40 | Son Güncelleme

Küba’da Castro dönemi resmen kapandı.

Küba'nın yeni devlet başkanı Diaz-Canel

Ülkenin yeni devlet başkanı 57 yaşındaki Miguel Diaz-Canel oldu.Küba’nın yeni devlet başkanı Miguel Diaz-Canel oldu. Diaz-Canel, adanın 1959 yılındaki devrimden sonra doğan ve Castro adını taşımayan ilk devlet başkanı olma özelliğini taşıyor.

Küba'da Ulusal Meclis Çarşamba günü Diaz-Canel'i 86 yaşındaki Raul Castro'dan boşalan koltuğa aday göstermişti. Ulusal Seçim Komisyonu yeni devlet başkanının, milletvekili oylarının yüzde 99.83'ünü alarak seçildiğini duyurdu.

Eski mühendis ve eğitim bakanı olan Diaz-Canel, Küba'da yemin töreni olmadığı için doğrudan göreve başladı. Görevi devraldıktan sonra yaptığı ilk konuşmada Diaz-Canel, "Halkın bu meclise verdiği vekâlet, bu son derece önemli tarihsel anda Küba Devrimi'ni sürdürmektir. Bu, (Castro'nun devreye soktuğu) ekonomik modeli hayata geçirmek için yapmamız gerekenlerde ifadesini buluyor" dedi.

2006 yılında Küba Devrimi'nin efsanevi lideri Fidel Castro rahatsızlığı nedeniyle devlet başkanlığını geçici olarak kardeşi Raul Castro'ya devretmişti. 2008 yılında resmen devlet başkanlığına seçilen Raul Castro vatandaşların seyahet engellerini kısmen kaldırmak, ekonomiyi küçük özel girişimcilere açmak gibi geçmişte imkânsız görülen birçok reforma imza atmış ve ülkenin Soğuk Savaş dönemindeki en büyük düşmanı olan ABD ile yakınlaşma sürecini başlatmıştı. 2015 yılında iki ülke arasında diplomatik bağlar yeniden kurulmuş ve bir sonraki yıl ABD Başkanı Barack Obama ada ülkesine resmi ziyarette bulunmuştu. Donald Trump'ın ABD Başkanı olmasıyla normalleşme süreci sekteye uğramıştı.

dpa,AFP/EC,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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