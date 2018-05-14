Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

ABD'nin Kudüs'e taşıdığı büyükelçiliği, bugün Ivanka Trump ve kocası Jared Kushner'in de katılacağı bir törenle açılıyor. Kızı ve damadını açılışa gönderen ABD lideri Trump'ın törende video bağlantısıyla bir konuşma yapması bekleniyor. ABD Hazine Bakanı ve Dışişleri Bakan Yardımcısı da törende olacak. Çoğu Avrupa Birliği (AB) temsilcisi törende yer almayacak, İsrail'in yanında saf tutan Macaristan, Romanya ve Çekya temsilcileri törene katılıyor. Haaretz gazetesi, büyükelçilik galasına temsilci gönderen 32 ülkenin listesini yayınladı. Liste şöyle: Cezayir, Angola, Avusturya, Kamerun, Kongo, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Fildişi Sahilleri, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Etiyopya, Gürcistan, Guatemala, Honduras, Macaristan, Kenya, Makedonya, Myanmar, Nijerya, Panama, Peru, Filipinler, Romanya, Ruanda, Sırbistan, Güney Sudan, Tayland, Ukrayna, Vietnam, Paraguay, Tanzanya ve Zambia. Yahudi olan Kushner'in Kudüs kararının arkasındaki isim olduğu biliniyor. İsrail medyası, Ivanka Trump'a büyük ilgi gösteriyor ve bazı aşırı sağcı gazeteler Ivanka'yı dünyanın en güçlü Yahudi kadını olduğunu savunuyor.

Yeni ABD büyükelçilik binası etrafına asılan bilboardlarda Trump'ın seçim kampanyasındaki sloganın aynısı var. İsrail ve ABD bayraklarının iç içe geçtiği posterlerde 'Büyük İsrail'i yarat' yazıyor. İşte gün boyu dakika dakika yaşananlar; 12.20: Gazzeli yetkililer, İsrail güçlerinin bir Filistinliyi öldürdüğünü duyurdu. 11.42: Reuters haber ajansı, İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki silahlı müdahalesinde en az 28 Filistinlinin yaralandığını duyurdu. 11.35: Sosyal medya paylaşım sitesi Twitter’da İsrail’in kuruluşunun 70. yılını kutlayan İsraillilere karşı, işgal altındaki Filistinliler başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerine dağılmış durumda olan milyonlarca Filistinli #Nakba70 etiketiyle karşı bir kampanya başlattı. İsraillilerin #Israel70 hashtagine karşı dünya genelinde Filistinlilerin başlattığı #Nakba70 etiketi üzerinden ABD ve İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarına yönelik ihlal ve dayatmalara karşı tepki yağdı. 11.10 : Arap Birliği, ABD'nin hamlesiyle ilgili olarak Çarşamba günü olağanüstü toplanacağını açıkladı.

11.00 : Uluslararası haber ajansları, Gazze sınırında çatışmaların başladığını bildiriyor. Haaretz gazetesi, en az beş Filistinlinin İsrail askerlerinin açtığı ateşte yaralandığını duyurdu 10.45 : Kudüs'teki açılış öncesi ilk tepki Hizbullah'tan geldi. Lübnan merkezli örgüt, büyükelçiliğin kutsal kente taşınması kararının değersiz olduğunu belirterek geçen hafta Golan Tepeleri'nde gerçekleşen saldırıların caydırıcılık dengesini onayladığını duyurdu. 10.30 : Kızı ve damadını açılışa gönderen ABD Başkanı Donald Trump'ın bugünkü törende video bağlantısıyla bir konuşma yapması bekleniyor. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan da törene katılıyor. Çoğu Avrupa Birliği (AB) temsilcisi törende yer almayacak. AB, Trump'ın Aralık 2017'de açıkladığı karara karşı çıkmıştı. Ancak AB içinde de çatlaklar var. O dönem ortak açıklama yapmasını engelleyen Macaristan, Romanya ve Çekya'nın temsilcileri bugünkü törende olacak. Söz konusu ülkelerin temsilcileri, dün akşam gerçekleşen resepsiyona da katıldı.

İsrail'in tehditleriyle büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma kararı alan Guetamala ve Paraguay devlet başkanları da bugünkü törende yer alacak. 10.10 : İsrail'in Haaretz gazetesi, dün akşam gerçekleşen büyükelçilik açılış galasına Ivanka Trump ve Jared Kushner'le birlikte 32 ülkenin temsilcilerinin katıldığını bildiriyor. Söz konusu ülkeler şöyle: Cezayir, Angola, Avusturya, Kamerun, Kongo, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Fildişi Sahilleri, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Etiyopya, Gürcistan, Guatemala, Honduras, Macaristan, Kenya, Makedonya, Myanmar, Nijerya, Panama, Peru, Filipinler, Romanya, Ruanda, Sırbistan, Güney Sudan, Tayland, Ukrayna, Vietnam, Paraguay, Tanzanya ve Zambia. 08.30 : Kudüs kararının ardındaki isim olan Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner ile eşi Ivanka Trump, utanç verici açılış için İsrail'e indi. Trump'a Orta Doğu konusunda danışmanlık yapan Jared Kushner, bir Yahudi. 08.15 : ABD büyükelçilik binası etrafına asılan bilboardlarda Trump'ın seçim kampanyasındaki sloganın aynısı var. İsrail ve ABD bayraklarının iç içe geçtiği posterlerde 'Büyük İsrail'i yarat' yazıyor.

08.00 : Kudüs'te gerilim zirve noktasında... Dün Eski Şehir'in Şam Kapısı'nda İsrailli polis güçleriyle Filistinliler karşı karşıya geldi. Filistinliler, içeri girmelerine izin verilmemesi üzerine polislerle tartıştı. 07.45 : İsrailli motosiklet kulübü Samson Riders'ın üyeleri, açılışı kutlamak için dün yollara döküldü. 07.20 : İngiltere ziyaretinde bugünkü açılışı değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem ABD'yi hem de İsrail'i sert şekilde eleştirdi: "ABD insanlığın hak, adalet ve hakkaniyet şuuruyla bağdaşmayan bu adımıyla tüm ilgili BM kararlarını, hatta kendi müktesebatını bile ihlal etmiş, uluslararası toplum nezdindeki inandırıcılığına zarar vermiş ve ihtilafın çözümünde arabulucu rolünü kaybetmiştir. ABD büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyarak, gerçekten barışı istediğini defalarca kanıtlayan Filistin tarafını cezalandırmıştır. Filistin halkının yüzlerce yıllık vatan topraklarını işgal eden, abluka ve yasa dışı yerleşimlerle iki devletli çözüme yönelik taahhütleri çiğneyen, barışı bizzat imkansız hale getirmeye çalışan, BM kararlarını sistematik şekilde ihlal eden İsrail hükümetini ise ödüllendirmiştir.