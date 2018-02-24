'Kudüs Kararı Oldukça Kaygı Verici'

Başkan Donald Trump, Amerika’nın İsrail Büyükelçiliği’nin Tel Aviv’den Kudüs’e taşınacağını 2017’nin Aralık ayında açıklamıştı. İsrail’in başkentinin Kudüs olarak da tanınması anlamına gelen bu karar, Filistinliler dışında, Arap ve Müslüman dünyasını öfkelendirmiş ve geniş çaplı protestolara yol açmıştı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, geçen ay yaptığı Ortadoğu gezisinde, İsrail parlamentosuna, büyükelçiliğin Kudüs’e 2019 yılının sonunda taşınacağını söylemişti. Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Cuma günü yapılan açıklamada, taşınmanın, Mayıs ayında İsrail’in 70. Bağımsızlık gününe denk getirileceği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ‘ABD Yönetimi’nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Mayıs ayında Kudüs'e taşıyacağını açıklaması, uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Kudüs’le ilgili kararlarını ve yerleşik BM parametrelerini çiğneyerek barış zeminini tahrip etmekte ısrar ettiğini göstermektedir’ ifadeleri kullanıldı.

Amerika, Tel Aviv’den Kudüs’e taşınacak olan İsrail Büyükelçiliği’nin 14 Mayıs’ta açılacağını açıkladı. 14 Mayıs, İsrail’in bağımsızlık günü olarak kutlanıyor.

Türkiye, Amerika’nın, büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma planlarını erkene almasının oldukça kaygı verici olduğunu belitti.

Türk Dışişleri’nden yapılan açıklamada ayrıca, ‘Türkiye Filistin halkının meşru haklarının korunması için uluslararası toplumun ağırlıklı çoğunluğu ile birlikte çaba harcamayı sürdürecektir’ denildi.

Filistin liderleri, taşınmanın planlanandan önceye alınmasını ‘Arapları proveke edecek bir karar’ olarak tanımladı.

Bu kararın, ikili ilişkileri son dönemde gerginlikler barındıran Türk-Amerikan ilişkilerini daha da zorlaması bekleniyor.

ABD’nin bu kararı, ülkeyi, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyan tek ülke yapıyor.