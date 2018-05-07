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Kudüs'te ABD Büyükelçiliği için ilk levhalar yerleştirildi

07.05.2018 20:11 | Son Güncelleme

Gelecek hafta Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması beklenen ABD büyükelçiliği için kentte ilk levhalar üç dilde yerleştirildi.

Kudüs'te ABD Büyükelçiliği için ilk levhalar yerleştirildi

Filistin'den ise diplomatlara boykot çağrısı geldi.ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliği Kudüs'e taşınmadan bir hafta önce kentte ilk levhalar yerleştirildi.

Kentte ABD'nin konsolosluk binasının da bulunduğu Ernuna mahallesi çevresindeki cadde ve sokaklara İbranice, Arapça ve İngilizce olmak üzere üç dilde yerleştirilen levhalarda "ABD Büyükelçiliği" ifadesi yer aldı.

Büyükelçiliğin 14 Mayıs'ta açılması bekleniyor. Açılış, İsrail devletinin kuruluş yıldönümüne denk geliyor.

"Hayal değil gerçek"

"Bu bir hayal değil, hakikatin kendisi" şeklinde konuşan Kudüs Valisi Nir Barkat, "Kudüs Yahudi halkının ebedi başkentidir. Dünya da bu gerçeği tanımaya başlıyor" ifadelerini kullanarak Trump'a şükranlarını iletti.

Üst düzey Filistinli diplomat Saib Erekat ise, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, diplomat, sivil toplum örgütleri ve dini makamlara Kudüs büyükelçiliğinin açılış törenini boykot etme çağrısında bulundu. Erekat, "Bu törene katılan kişiler uğursuz bir mesaj vermiş olacaktır. Uluslararası hukukun ve Filistin halkının devredilemez haklarının alçakça ihlal edilmesini teşvik ettikleri mesajını" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, onlarca yıllık ABD politikası ve uluslararası uzlaşıdan saparak 6 Aralık 2017 tarihinde Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımış ve şu ana kadar Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıyacaklarını açıklamıştı. Trump'ın tek taraflı kararı İsraillileri memnun ederken Filistinlileri kızdırmış, karara uluslararası toplum tepki göstermişti.

AFP/BÜ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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