Kudüs’teki Büyükelçilik Sayısı Üçe Çıktı

Amerika ve Guatemala’dan sonra Paraguay da Kudüs’te yeni büyükelçilik açan ülkeler arasına katıldı.

Böylece Paraguay büyükelçilik binasını Tel Aviv’den Kudüs’e taşıyan üçüncü ülke oldu.

Romanya, Çek Cumhuriyeti ve Honduras da aynı adımı atmayı değerlendirdiklerini belirttiler.

Başkan Donald Trump’ın Aralık ayında verdiği karar İsrail hükümeti tarafından memnuniyetle karşılanmış ancak doğu Kudüs’ü gelecekteki devletlerinin başkenti olarak gören Filistinliler’in öfkesini çekmişti.

Amerika’nın büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması Gazze’de bölgeye uygulanan ablukanın kaldırılması için bir süredir yapılan protestoları daha da alevlendirmişti.

Protestolardaki can kaybı diplomatik krize neden olmuş, Türkiye İsrail büyükelçisi ve başkonsolosunu ülkelerine göndermiş bazı Avrupalı ülkeler de İsrail büyükelçilerini dışişleri bakanlıklarına çağırmıştı.

Ancak Amerika’nın hareketi diğer bazı ülkelerde İsrail’e destek gösterilerine de neden olmuştu.

Paraguay’ın büyükelçilik binasının açılış törenine İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da katıldı.

Netanyahu, “Büyükelçiliğin açılışı İsrail, Paraguay ve dostluğumuz için büyük bir gün” dedi.

