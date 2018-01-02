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Kudüs'ün paylaşılmasını zorlaştıran yasaya onay

02.01.2018 22:03 | Son Güncelleme 2 saat önce

İsrail Parlamentosu'nun kabul ettiği yeni yasa, Filistinliler ile barış anlaşması yapılması halinde Kudüs'ün paylaşılmasının zorlaştırılmasını öngörüyor.

Yeni yasa Filistinliler tarafından tepkiyle karşılandı.İsrail Parlamentosu Knesset'te gelecekte Kudüs'ün paylaşılmasını zorlaştıracak tartışmalı yasa tasarısı kabul edildi. Knesset'te Salı sabaha karşı yapılan oylamada 64 milletvekili lehte, 51'i aleyhte oy kullandı.

Koalisyon ortağı aşırı sağcı Yahudi Yurdu partisinden milletvekili Şuli Moalem Refaeli tarafından hazırlanan yasada, İsrail'e ait olan toprak parçalarının başka bir devlete verilebilmesi için parlamentoda üçte iki çoğunluğun sağlanması şart koşuluyor. Bu da Knesset'teki 120 milletvekilinden 80 milletvekilinin lehte oy kullanması gerektiği anlamına geliyor. Daha önceki yasada, İsrail'in toprak verebilmesi için Knesset'teki 120 üyeden 61'inin lehte oyu yeterli sayılıyordu.

Yeni yasa, Kudüs'ün belediye sınırlarının değiştirilmesine de imkân tanıyor. Bunun yanı sıra, yasanın değişiklik yapılması için 61 milletvekilinin oyu yeterli sayılıyor.

Muhalefet kaygılı

Yahudi Yurdu partisi yeni yasayı tarihi bir başarı olarak değerlendirdi. Yahudi Yurdu partisinin lideri ve Eğitim Bakanı Naftali Bennett, bu yasa ile "Kudüs'ün bütünlüğünü güvence altına aldıklarını" ifade etti. Bennett, Twitter paylaşımında, "Zeytindağı, Eski Şehir ve David Kenti hep bizim olacak" ifadesini kullandı.

Bu karşılık, İsrail'de muhalefet yasayı kaygıyla karşıladı. Muhalif milletvekili Dov Chenin, yeni yasanın "barışı engelleyici yasa" olarak tanımlanması gerektiğini söyledi. Kudüs'e ilişkin bir anlaşma yapılmadan barışın sağlanamayacağını vurgulayan Chenin, yeni yasanın "kan dökülmesine" yol açmasından kaygı duyduğunu ifade etti.

Filistinliler tepkili

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasından yaklaşık bir ay sonra kabul edilen yasanın bölgede gerilimi artırmasından kaygı duyuluyor. Yeni yasanın, İsrail ile Filistinliler arasında barış anlaşması yapılması halinde Kudüs'ün paylaşılmasını zorlaştıracağı belirtiliyor. Yasa ayrıca iki devletli çözümün önünde bir engel olarak değerlendiriliyor.

Filistinliler de yeni yasaya sert tepki gösterdi. Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, yasayı Filistinlilere savaş ilanı olarak değerlendirdi. Abbas'ın makamından yapılan açıklamada, "Bu oylama İsrail tarafının sözde siyasi süreci resmen sonlandırdığını ortaya koyuyor" denildi.

Kudüs'ün statüsü

Kudüs'ün statüsü İsrail ve Filistinliler arasında anlaşmazlık yaratan konuların başında geliyor. 1967 yılındaki Altı Gün savaşında İsrail tarafından işgal edilen Kudüs, 1980 yılında Knesset tarafından "İsrail'in ebedi başkenti" ilan edilmişti. Ancak bu, dünya devletleri tarafından desteklenmemişti. Filistin ise Doğu Kudüs'ü, gelecekte kurulacak Filistin Devleti'nin başkenti olarak görüyor.

AFP/Reuters/dpa, JD/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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