Kudüs'ün paylaşılmasını zorlaştıran yasaya onay

Yeni yasa Filistinliler tarafından tepkiyle karşılandı.İsrail Parlamentosu Knesset'te gelecekte Kudüs'ün paylaşılmasını zorlaştıracak tartışmalı yasa tasarısı kabul edildi. Knesset'te Salı sabaha karşı yapılan oylamada 64 milletvekili lehte, 51'i aleyhte oy kullandı.

Koalisyon ortağı aşırı sağcı Yahudi Yurdu partisinden milletvekili Şuli Moalem Refaeli tarafından hazırlanan yasada, İsrail'e ait olan toprak parçalarının başka bir devlete verilebilmesi için parlamentoda üçte iki çoğunluğun sağlanması şart koşuluyor. Bu da Knesset'teki 120 milletvekilinden 80 milletvekilinin lehte oy kullanması gerektiği anlamına geliyor. Daha önceki yasada, İsrail'in toprak verebilmesi için Knesset'teki 120 üyeden 61'inin lehte oyu yeterli sayılıyordu.

Yeni yasa, Kudüs'ün belediye sınırlarının değiştirilmesine de imkân tanıyor. Bunun yanı sıra, yasanın değişiklik yapılması için 61 milletvekilinin oyu yeterli sayılıyor.

Muhalefet kaygılı

Yahudi Yurdu partisi yeni yasayı tarihi bir başarı olarak değerlendirdi. Yahudi Yurdu partisinin lideri ve Eğitim Bakanı Naftali Bennett, bu yasa ile "Kudüs'ün bütünlüğünü güvence altına aldıklarını" ifade etti. Bennett, Twitter paylaşımında, "Zeytindağı, Eski Şehir ve David Kenti hep bizim olacak" ifadesini kullandı.