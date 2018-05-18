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‘Kudüs'ün Statüsünün Değiştirilmesine İzin Vermeyeceğiz’

18.05.2018 16:36 | Son Güncelleme

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) İstanbul'da Gazze toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “İsrail'in işgalini, şiddetini ve baskıcı politikalarını sonlandırmanın zamanı geldi” dedi ve Kudüs'ün tarihi statüsünün değiştirilmesine izin verilmeyeceğinin altını çizdi

‘Kudüs'ün Statüsünün Değiştirilmesine İzin Vermeyeceğiz’

Türkiye'nin dönem başkanı olarak yaptığı çağrı üzerine İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bugün İstanbul'da Gazze’deki son gelişmeleri ele aldığı olağanüstü bir toplantıda biraraya geldi.

Toplantının dışişleri bakanları seviyesindeki oturumunda konuşan Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail’in Amerika’nın meşru olmayan kararından cesaret alarak masum Filistinliler’i soğukkanlılıkla katlettiğini söyledi.

57 üyeli İslam İşbirliği Teşkilatı’nın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, diğer ülkelerin Amerika’nın izinden gitmesine engel olunması gerektiği çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrail’in işlediği insanlık suçlarına en sert yanıtın verilmesi gerektiğini söylerken, üye ülkelerden Filistin sorununun çözümü için sorumluluk almalarını da istedi. "İsrail'in işgalini, şiddetini ve baskıcı politikalarını sonlandırmanın zamanı geldi. İsrailli askerler hesap vermeli” diyen Bakan, sonuç bildirisinde Kudüs'ün tarihi statüsünün değiştirilmesine izin verilmeyeceği mesajının altının çizileceğini kaydetti.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısının liderler seviyesindeki oturumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı Abdullah ve Filistin Başbakanı Rami Hamdallah birer konuşma yapacak.

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