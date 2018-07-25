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Kültür Festivaline Terör Yasağı 

25.07.2018 18:23 | Son Güncelleme

Tunceli’de 18 yıldır düzenlenen Munzur Kültür ve Doğa Festivali bu yıl valilik tarafından yasaklandı. Valilik yasak kararına “Bazı yasadışı örgütlerin festivali kullanarak eleman temin etmelerini” gerekçe gösterdi

Kültür Festivaline Terör Yasağı 

Tunceli’de 18 yıldır gelenek haline gelen Munzur Kültür ve Doğa Festivalleri, belediyeye kayyum atandıktan sonra, geçen yıl yapılmadı. Resmi olarak yasaklanmasa da, kayyumun festivale harcanacak paranın öğrencilere burs olarak verilmesi önerisi üzerine festival yapılmadı. Bu yıl Dersim Dernekleri Federasyonu (DEDEF) öncülüğünde, bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütleri, 26-29 Temmuz tarihleri arasında festival yapmak için valiliğe başvurdu.

Ancak valilik başvuruya olumlu yanıt vermedi. Festivali yasaklayan valiliğin gerekçeleri arasında ilk sırada, eksik evraklar yer aldı. Ama asıl dikkat çeken gerekçe ise “terör” oldu. Valilik, örgütlerin festivali eleman kazanma amacıyla kullandıklarını savunarak şöyle dedi: “Festivalle ilgili olarak açık kaynaklarda yapılan incelemelerde yasa dışı terör örgütlerine müzahir kişiler tarafından da festival ile ilgili çağrı ve paylaşımlar yapıldığı, geçmiş yıllarda yapılan festivallerde kırsal alanda faaliyet gösteren bölücü ve sol terör örgütlerinin bu festivali propaganda ve kırsal alana eleman temini açısından bir fırsat olarak gördüğü bilinmektedir. İlimizde son dönemde sağlanan huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik bölücü ve sol terör örgütleri ile provokatörlerin kitle arasına sızarak terör örgütlerinin propagandasını yapmak, terör örgütlerine eleman kazanmak, terör örgütlerinin kırsal alanına eleman temin etmek ve aktarmak yasa dışı pankart-poster açma ve şiddet eylemlerinde bulunabilecekleri şeklinde duyumlar alınmıştır.”

Valilik bu gerekçelerle festivali yasakladı.

Kararı Amerika’nın Sesi’ne değerlendiren tertip komitesi üyelerinden Ali Rıza Bilir, valiliğin gerekçelerinin mesnetsiz olduğunu söyledi. Bilir, “Karar son derece anti-demokratik, hukuksuz, asılsız, sırf iptal etmek için senaryolar oluşturulmuş. Hayali suçlarla yasak ilan edildi. 2000 yılında OHAL vardı, koşullar ağırdı, bize o koşullarda da izin verildi. Aradan 18 yıl geçmiş, bütün antidemokratik uygulamaların en üst seviyesinde izin alabilirken bugün izin alamıyoruz. Bunu yetkililere söyledik. Festivalin içeriğini anlattık. Bugün çağırdılar yasaklandığını söylediler. (Örgütlerin eleman topladığı) gerekçesi kesinlikle doğru değil. Festivalin amacı belli, 1999 yılında baraja karşı tepkiyi örgütlemek ve karşı çıkmak için, böyle bir festival örgütlediler. 18 yıl içinde gelen insanlar gidip örgütlere mi katıldılar? Böyle bir şey kesinlikle doğru değil” dedi.

Bir çok ünlü sanatçının da önceki yıllarda katıldığı festival Tunceli de yapılsa da, bölgenin birçok ilinden insanlar festival için kente geliyordu.

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