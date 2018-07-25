Kültür Festivaline Terör Yasağı 

Tunceli’de 18 yıldır gelenek haline gelen Munzur Kültür ve Doğa Festivalleri, belediyeye kayyum atandıktan sonra, geçen yıl yapılmadı. Resmi olarak yasaklanmasa da, kayyumun festivale harcanacak paranın öğrencilere burs olarak verilmesi önerisi üzerine festival yapılmadı. Bu yıl Dersim Dernekleri Federasyonu (DEDEF) öncülüğünde, bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütleri, 26-29 Temmuz tarihleri arasında festival yapmak için valiliğe başvurdu.

Ancak valilik başvuruya olumlu yanıt vermedi. Festivali yasaklayan valiliğin gerekçeleri arasında ilk sırada, eksik evraklar yer aldı. Ama asıl dikkat çeken gerekçe ise “terör” oldu. Valilik, örgütlerin festivali eleman kazanma amacıyla kullandıklarını savunarak şöyle dedi: “Festivalle ilgili olarak açık kaynaklarda yapılan incelemelerde yasa dışı terör örgütlerine müzahir kişiler tarafından da festival ile ilgili çağrı ve paylaşımlar yapıldığı, geçmiş yıllarda yapılan festivallerde kırsal alanda faaliyet gösteren bölücü ve sol terör örgütlerinin bu festivali propaganda ve kırsal alana eleman temini açısından bir fırsat olarak gördüğü bilinmektedir. İlimizde son dönemde sağlanan huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik bölücü ve sol terör örgütleri ile provokatörlerin kitle arasına sızarak terör örgütlerinin propagandasını yapmak, terör örgütlerine eleman kazanmak, terör örgütlerinin kırsal alanına eleman temin etmek ve aktarmak yasa dışı pankart-poster açma ve şiddet eylemlerinde bulunabilecekleri şeklinde duyumlar alınmıştır.”