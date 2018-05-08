Kuran’da Değişiklik İsteyen Bildiriye Türkiye’den Sert Tepki

Fransa eski cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy’nin de imzacıların arasında bulunmasını eleştiren Bozdağ, “Bunlar 21. Yüzyıl’ın beyinsizleri, barbarları ve Ebu Cehilleridir. DEAŞ’ın batı versiyonudur. Nice Ebu Cehiller, Sarkozy’den daha kudretli, daha azılı nice İslam düşmanları; Kuran’ı yok etmek, bu mümkün değilse tahrif etmek, bu da mümkün değilse bazı ayetleri Kur’an’dan çıkarmak istediler; ama başaramadılar. Hepsi yok oldular ama Kuran var ve kıyamete kadar da var olacaktır” dedi.

Bugün ise TBMM’nde parti grup toplantılarında konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bildiriyi kıyasıya eleştirdi.

Cumhurbaşkanı, “Fransa’da kendini bilmez bir grup çıkmış Kuran’ı Kerim’den bazı ayetlerin çıkarılmasını isteyen bir bildiri yayınlamış bunu söyleyenlerin Kuran’ı Kerim’den haberlerinin olmadığı çok belli de acaba ömürlerinde kendi kitapları İncil’i veya Tevrat’ı veya Zebur’u okumuşlar mıdır? Okusalar herhalde İncil’in de yasaklanmasını isterler ama bunların böyle bir derdi asla yok. Biz, Batı ülkelerini İslam-Türk yabancı düşmanlığı konusunda uyardıkça adımız kötüye çıkıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı, bildiriye imza atanları “aşağılık” olarak niteledi:

“Ey, Batı bak bizim kutsal kitabımıza saldırdıkça şunu bilesiniz ki biz sizin kutsallarınıza saldırmayacağız ama sizi alaşağı edeceğiz bunu da bilin. Siz kimsiniz ki de bizim kutsallarımıza saldırıyorsunuz. Biz sizin ne denli aşağılık olduğunuzu biliyoruz. Bunu zaten her yerde yaptınız. Ne kadar siz bunları yapsanız da biz sizlerin kutsallarınıza saldırmayacağız. Çünkü biz sizler gibi aşağılık değiliz. Bizim bir duruşumuz karakterimiz yapımız var. Biz kime nerede hangi dille konuşulacağını iyi biliriz.”