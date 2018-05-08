Kuran’da Değişiklik İsteyen Bildiriye Türkiye’den Sert Tepki

Fransa’da yaşayan 300 yazar, siyasetçi, sanatçının imzaladığı ve 21 Nisan’da Le Parisien’de yayınlanan “yeni anti semitizm karşıtı” başlıklı bildiriye Türkiye’de tepkiler yükseliyor.
Tepkinin ağırlıklı nedeni, bildiride “Yahudiler’in, Hristiyanlar’ın ve inançsızların cezalandırılması ve öldürülmesi çağrısında bulunan ayetlerin kaldırılmasını talep ediyoruz” ifadesinin yer bulması.
Bildiriye ilk tepki dün Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ’dan geldi.
Fransa eski cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy’nin de imzacıların arasında bulunmasını eleştiren Bozdağ, “Bunlar 21. Yüzyıl’ın beyinsizleri, barbarları ve Ebu Cehilleridir. DEAŞ’ın batı versiyonudur. Nice Ebu Cehiller, Sarkozy’den daha kudretli, daha azılı nice İslam düşmanları; Kuran’ı yok etmek, bu mümkün değilse tahrif etmek, bu da mümkün değilse bazı ayetleri Kur’an’dan çıkarmak istediler; ama başaramadılar. Hepsi yok oldular ama Kuran var ve kıyamete kadar da var olacaktır” dedi.
Erdoğan: “Biz sizin ne denli aşağılık olduğunuzu biliyoruz”
Bugün ise TBMM’nde parti grup toplantılarında konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bildiriyi kıyasıya eleştirdi.
Cumhurbaşkanı, “Fransa’da kendini bilmez bir grup çıkmış Kuran’ı Kerim’den bazı ayetlerin çıkarılmasını isteyen bir bildiri yayınlamış bunu söyleyenlerin Kuran’ı Kerim’den haberlerinin olmadığı çok belli de acaba ömürlerinde kendi kitapları İncil’i veya Tevrat’ı veya Zebur’u okumuşlar mıdır? Okusalar herhalde İncil’in de yasaklanmasını isterler ama bunların böyle bir derdi asla yok. Biz, Batı ülkelerini İslam-Türk yabancı düşmanlığı konusunda uyardıkça adımız kötüye çıkıyor” dedi.
Cumhurbaşkanı, bildiriye imza atanları “aşağılık” olarak niteledi:
“Ey, Batı bak bizim kutsal kitabımıza saldırdıkça şunu bilesiniz ki biz sizin kutsallarınıza saldırmayacağız ama sizi alaşağı edeceğiz bunu da bilin. Siz kimsiniz ki de bizim kutsallarımıza saldırıyorsunuz. Biz sizin ne denli aşağılık olduğunuzu biliyoruz. Bunu zaten her yerde yaptınız. Ne kadar siz bunları yapsanız da biz sizlerin kutsallarınıza saldırmayacağız. Çünkü biz sizler gibi aşağılık değiliz. Bizim bir duruşumuz karakterimiz yapımız var. Biz kime nerede hangi dille konuşulacağını iyi biliriz.”
Kılıçdaroğlu: “Bu tavır El Kaide, El Nusra, IŞİD’e destek vermektir”
Son kutsal kitabın Kuran olduğuna dikkat çeken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Fransa’daki imzacıların bu tavrının IŞİD benzeri radikal İslami yapıların lehine olacağını ifade etti.
Kılıçdaroğlu, “Fransa’da aralarında geçmişte devlet yöneticisi olanlar dahil bir grup sanatçı ‘Efendim, Kuran-ı Kerim’den bazı ayetlerin çıkarılması gerektiğini söylüyorlar. Neymiş? Çağ dışı kalmış o ayetler. Çağ dışı kalan Kuran-ı kerim değil, çağ dışı kalan sizlersiniz. Sizin bu tavrınız, El Kaide, El Nusra, IŞİD’e destek vermektir. Bütün kitaplara saygımız vardır. Son kitap Kuran-ı Kerim'dir. Siz inançları kullanarak terör estiren IŞİD’e destek vermek istiyorsanız, bu söylemlerinize devam ediniz. İslamiyet’in barış dini olduğunu bütün dünya kabul ediyor. İslamiyet’te kavga yoktur, kin yoktur. Barış vardır, huzur vardır İslamiyet’te…” dedi.
CHP lideri, Hazreti Muhammed’in veda hutbesini okuma çağrısında bulundu.
Kimler imzaladı?
21 Nisan’da kamuoyuna duyurulmasına rağmen Türkiye’de iki gündür tartışılan bildiriye imza atan 300 isim arasında Sarkozy dışında eski Fransa Başbakanı Manuel Valls, Paris eski belediye başkanı Bertrand Delanoë, şarkıcı Charles Aznavour, aktris Carla Bruni, aktör Gerard Depardieu, filozof Bernard Henry Levy de bulunuyor.
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