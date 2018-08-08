Kurda Gözler Washington’daki Görüşmelerde

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın para politikalarını kontrol etme çabası ve Türk ve Amerikalı yetkililerin yapacağı görüşmenin iki ülke arasındaki diplomatik gerilimi düşürüp düşürmeyeceği konusundaki belirsizlik kura etki ediyor.
Çarşamba günü itibariyle Dolar/TL kuru 5,27 oldu. Türk heyetinin Amerika’da temaslarda bulunacağı haberi kurda az da olsa toparlanma sağladı.
Türkiye’den Washington’a gelen bir heyet Amerikan Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle temaslarda bulunacak. Görüşmeler Türkiye’de tutuklu bulunan Rahip Andrew Brunson’ın durumuna odaklanacak.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal liderliğindeki Türk heyet, Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan liderliğindeki Amerikalı heyetle bir araya gelecek. Heyetin Amerika Maliye Bakanlığı’ndan yetkililerle de temasta bulunması bekleniyor.
İki ülke arasındaki gerilim yatırımcıların Türkiye’yle ilgili kaygılarının artmasına neden oldu. Bunda ayrıca Erdoğan’ın faiz oranlarının arttırılmasına karşı olmasının da etkisi yüksek. Erdoğan, borçlanma maliyetinin düşürülmesini böylece kredi alımının teşvik edilmesini ve büyümenin artmasını istiyor. Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ı Maliye Bakanı olarak ataması da yatırımcıların kaygılarını arttırdı.
Türk lirası bu yıl yüzde 27 oranında değer kaybetti. Pazartesi günü Dolar/TL kurunun 5,42 olmasıyla Türk lirasının dolar karşısında günlük değer kaybı yüzde 5,5’e ulaşarak rekor kırdı. .
Washington geçen hafta rahip Brunson’ın hapiste tutulması nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulamaya başlamıştı. Erdoğan da yaptırımlara misliyle karşılık verileceğini belirtmişti.
Meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli açıkladı! Ordu'daki sel felaketi neden yaşandı?
Korkunç! Bu halde buldular
Endonezya'da korkunç bilanço açıklandı: 347 ölü!
Mustafa Destici: Yasa çıkarsa Abdullah Öcalan idam edilir
İYİ Parti'den istifa eden isimlerde ortalığı karıştıracak sözler!
11 çocuğun ölümden kurtarıldığı dehşet evinde öyle bir şey bulundu ki...
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dikkat çeken hamle! Okullarda 'profesyonel' yönetici dönemi başlıyor
Dehşeti yaşadılar! Sel sonrası mahalle tanınmaz halde
Prensin son görüntüsü ortalığı fena halde karıştırdı!
'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'
Adana'da kentsel dönüşüm gerginliği! Terör estirdiler... Her şeyi o bitirdi!
Tesla'da flaş gelişme! Elon Musk dünyaya böyle duyurdu
MEB'den liselere yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum