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Kurda Gözler Washington’daki Görüşmelerde

08.08.2018 18:12 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın para politikalarını kontrol etme çabası ve Türk ve Amerikalı yetkililerin yapacağı görüşmenin iki ülke arasındaki diplomatik gerilimi düşürüp düşürmeyeceği konusundaki belirsizlik kura etki ediyor

Kurda Gözler Washington’daki Görüşmelerde

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın para politikalarını kontrol etme çabası ve Türk ve Amerikalı yetkililerin yapacağı görüşmenin iki ülke arasındaki diplomatik gerilimi düşürüp düşürmeyeceği konusundaki belirsizlik kura etki ediyor.

Çarşamba günü itibariyle Dolar/TL kuru 5,27 oldu. Türk heyetinin Amerika’da temaslarda bulunacağı haberi kurda az da olsa toparlanma sağladı.

Türkiye’den Washington’a gelen bir heyet Amerikan Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle temaslarda bulunacak. Görüşmeler Türkiye’de tutuklu bulunan Rahip Andrew Brunson’ın durumuna odaklanacak.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal liderliğindeki Türk heyet, Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan liderliğindeki Amerikalı heyetle bir araya gelecek. Heyetin Amerika Maliye Bakanlığı’ndan yetkililerle de temasta bulunması bekleniyor.

İki ülke arasındaki gerilim yatırımcıların Türkiye’yle ilgili kaygılarının artmasına neden oldu. Bunda ayrıca Erdoğan’ın faiz oranlarının arttırılmasına karşı olmasının da etkisi yüksek. Erdoğan, borçlanma maliyetinin düşürülmesini böylece kredi alımının teşvik edilmesini ve büyümenin artmasını istiyor. Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ı Maliye Bakanı olarak ataması da yatırımcıların kaygılarını arttırdı.

Türk lirası bu yıl yüzde 27 oranında değer kaybetti. Pazartesi günü Dolar/TL kurunun 5,42 olmasıyla Türk lirasının dolar karşısında günlük değer kaybı yüzde 5,5’e ulaşarak rekor kırdı. .

Washington geçen hafta rahip Brunson’ın hapiste tutulması nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulamaya başlamıştı. Erdoğan da yaptırımlara misliyle karşılık verileceğini belirtmişti.

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