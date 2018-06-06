HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Küresel Barış Endeksi'nde Türkiye üç sıra daha düştü

06.06.2018 09:46 | Son Güncelleme

Türkiye, 2018 Küresel Barış Endeksi'nde üç basamak daha gerileyerek 163 ülke ve bölge arasında 149'uncu oldu.

Avustralya merkezli düşünce kuruluşu Ekonomi ve Barış Enstitüsü (IEP) 2018 yılına dair Küresel Barış Endeksi raporunu açıkladı. Rapora göre Türkiye, 163 ülke ve bölge arasında 149'uncu sırada yer aldı. Düşünce kuruluşunun 12 yıldır açıkladığı raporda Türkiye geçen sene 146'ncı sıradaydı.

Raporda Türkiye'ye "iç ve uluslarası çatışma" kategorisinde 5 üzerinden 3.2 puan verildi. Türkiye'nin "toplum ve güvenlik" kategörisindeki puanı da aynı oldu. Türkiye "askerileşme" bakımından ise 2 puan aldı. Yüksek puanların olumsuz anlam ifade ettiği derecelendirmeye göre, Türkiye en kötü notu "komşu ülkelerle ilişkiler" kategorisinde aldı. Bu kategoride 5 üzerinden 5 alan Türkiye'ye en kötü ikinci not ise 4.5 puan ile "siyasi terör"den geldi.

İlk ve son sıra değişmedi

Raporda ilk sırayı bir kez daha İzlanda aldı. 2008'den bu yana ilk sırada olan İzlanda'yı Yeni Zelanda, Avusturya, Portekiz ve Danimarka izledi.

Endeksin son sırasında Suriye yer aldı. Son beş yıldır bu basamakta olan Suriye'yi sırasıyla Afganistan, Güney Sudan, Irak ve Somali takip etti.

Rapora göre 2017'de küresel barış seviyesi bir önceki yıla göre yüzde 0.27 geriye gitti. Raporda, 92 ülkede durumun kötüleştiği, 71 ülkede ise gelişme gözlemlendiği belirtildi.

Ekonomi ve Barış Enstitüsü'nün başkanı Steve Killelea, son 10 yılda küresel olarak kademeli bir düşüş olduğunu ifade etti. Killelea, söz konusu düşüşün ana nedenini "Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki çatışmalar ve bu çatışmaların diğer bölgelere yayılan etkileri" olarak tanımladı.

En barışçılı Avrupa

Avrupa dünyadaki en barışçıl bölge olurken, Orta Doğu ve Kuzey Afrika en az barışçıl bölgeler olarak ön plana çıktı.

Ekonomi ve Barış Enstitüsü, dünya nüfusunun yüzde 99.7'sini kapsayan Küresel Barış Endeksi'nin şu üç alanda yapılan ölçümlerle belirlendiğini belirtiyor:

"Toplumsal güvenlik düzeyi, devam eden iç ve uluslararası çatışmaların boyutu, askerileşme derecesi."

Hükümetler, üniversiteler, araştırma enstitüleri ve diğer düşünce kuruluşlarının verilerini analiz eden Ekonomi ve Barış Enstitüsü, 2017'deki şiddet olaylarının dünya genelinde ekonomiye maliyetinin 14.8 trilyon dolar olduğunu aktardı. Bu da kişi başına yaklaşık 2 bin dolara tekabül ediyor.

DW/CÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERDekolteler yarıştıDekolteler yarıştı
ABD Güzellik Yarışması'nda artık bikinili ve gece elbiseli geçiş yokABD Güzellik Yarışması'nda artık bikinili ve gece elbiseli geçiş yok
Flaş iddia! Türk jetleri Yunan hava sahasına girdiFlaş iddia! Türk jetleri Yunan hava sahasına girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kandil'e operasyonu 'apoletli paşa' İsmail Metin Temel yönetecek

Kandil'e operasyonu 'apoletli paşa' İsmail Metin Temel yönetecek

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Demirtaş'tan flaş miting mesajı: 11:00'da görüşmek üzere

Demirtaş'tan flaş miting mesajı: 11:00'da görüşmek üzere

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Ufak Tefek Cinayetler'de üst üste iki cinayet! Kimler öldü?

Ufak Tefek Cinayetler'de üst üste iki cinayet! Kimler öldü?

Seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket! Metropoll anketine göre kim ne kadar oy alıyor?

Seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket! Metropoll anketine göre kim ne kadar oy alıyor?

İlginizi Çekebilir

HDP Almanya'nın Berlin kentinde miting yaptı! Sadece 250 kişi katıldı

HDP Almanya'nın Berlin kentinde miting yaptı! Sadece 250 kişi katıldı

Bu kavunların tanesi 70 bin TL!

Bu kavunların tanesi 70 bin TL!

4 erkek barda sızan kadını eve götürdü! Sonrası korkunç

4 erkek barda sızan kadını eve götürdü! Sonrası korkunç

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Pentagon'dan savaş ilanı gibi Çin açıklaması: ABD ordusu yok etmek konusunda oldukça deneyimlidir

Pentagon'dan savaş ilanı gibi Çin açıklaması: ABD ordusu yok etmek konusunda oldukça deneyimlidir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Katar Havayolları'nın patronundan skandal sözler!

Katar Havayolları'nın patronundan skandal sözler!

ABD Güzellik Yarışması'nda artık bikinili ve gece elbiseli geçiş yok

ABD Güzellik Yarışması'nda artık bikinili ve gece elbiseli geçiş yok

Flaş iddia! Türk jetleri Yunan hava sahasına girdi

Flaş iddia! Türk jetleri Yunan hava sahasına girdi

Fuego'daki yanardağ felaketinde ölü sayısı 75'e çıktı

Fuego'daki yanardağ felaketinde ölü sayısı 75'e çıktı

Times'ın iddiası: Türkiye Kuzey Irak'ta operasyona hazırlanıyor

Times'ın iddiası: Türkiye Kuzey Irak'ta operasyona hazırlanıyor

Somali'de askeri konvoya saldırı: 9 ölü

Somali'de askeri konvoya saldırı: 9 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.