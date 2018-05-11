Küresel Çevre Anlaşması için bir adım daha

Oylamada tasarıya sadece Türkiye, ABD, Rusya, Suriye ve Filipinler karşı çıktı.Birleşmiş Milletler'in 193 üyesinin de temsil edildiği Genel Kurul'da Perşembe günü yapılan oylamada, uluslararası çevre hukukundaki ve ilgili yasal belgelerdeki olası boşlukların belirlenip giderilmesini amaçlayan bir çerçeve anlaşmasının hazırlanmasını öngören bir karar tasarısı kabul edildi.

Oturumda 143 üye tasarı lehinde oy kullandı. Türkiye, ABD, Rusya, Suriye ve Filipinler ret oyu verdi. Bazı üyelerin katılmadığı oylamada İran dâhil yedi ülke ise çekimser kaldı.

Dünyanın ABD ile birlikte çevreyi en çok kirleten iki ülkesinden biri olan Çin ise tasarının lehinde oy kullandı.

Tasarının içeriği

Oylanan tasarıda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Eylül ayında yapılacak Genel Kurul oturumu için bir rapor hazırlaması talep ediliyordu. Söz konusu raporda, uluslararası çevre hukukundaki boşlukların tespit edilip ele alınması isteniyordu. Tasarı ayrıca, olası boşlukları tartışıp 2019 yılında Genel Kurul'a tavsiyelerde bulunmakla ve yeni bir uluslararası düzenleyici yapıya ihtiyaç olup olmadığını tespit etmekle görevli bir çalışma grubunun kurulmasını öngörüyordu. Tasarıda, 2019 yılı ortalarında Genel Kurul'a sunulacak tavsiyelerin ardından da "uluslararası bir belgenin kabulü için" bir hükümetler arası konferans düzenlenebileceği belirtiliyordu.