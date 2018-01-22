Küresel Doğrudan Yabancı Yatırımlar 2017’de Azaldı

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), küresel doğrudan yabancı yatırımların 2017'de yüzde 16 düşerek 1 trilyon 520 milyar dolarda kaldığını açıkladı. Sürpriz düşüşün İngiltere ve ABD'deki keskin değişimlerden kaynaklandığı belirtildi.

UNCTAD'ın yatırım şefi James Zhan düzenlediği basın toplantısında, "Bu düşüş küresel gayrisafi yurtiçi hasıla ve ticari büyüme gibi 2017'de gelişme gösteren makroekonomik değişkenlerle ciddi bir tezat oluşturuyor” dedi.

ABD'ye yapılan doğrudan yabancı yatırımlar üçte bir oranında azalarak 320 milyar dolar olurken, Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı nedeniyle ticari belirsizlik yaşanan İngiltere'de bu düşüş yüzde 90'ı bularak 19 milyar 400 milyon dolara kadar geriledi.

Çin'e yapılan yatırımlar ise yüzde 8 artarak 144 milyar dolar gibi rekor bir seviyeye ulaştı. James Zhan, çokuluslu şirketlerin yeniden yapılanarak Çin'de önemli ölçüde tasfiyeler yaptığından doğrudan yabancı yatırımın aslında beklenenden az olduğuna da dikkat çekti.

Yabancı doğrudan yatırımlar, sınırötesi şirket birleşmelerini, şirket alımlarını ve yurtdışındaki girişim projelerine yatırımları kapsıyor. Bu yatırımlar, küreselleşmenin göstergesi ve gelecekteki ticari bağlar ile ortak ticari zincirlerin büyümesinin işareti sayılıyor.