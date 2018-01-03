Küresel ısınmada “üçüncü derece” dönemi

Mergim Özdamar / İstanbul, 3 Ocak (DHA) – Birleşmiş Milletler (BM) küresel ısınmada üçüncü dereceye yaklaşıldığını ve bunun dünya genelinde birçok şehrin deniz seviyelerinde artışa sebep olacağını açıkladı.

BM iklim müzakerecileri bu ay zirve görüşmelerinde bir araya geldiğinde masada yeni bir rakam olacak: Üç derece.

Şimdiye kadar, Paris İklim Anlaşması gibi küresel çabalar, küresel ısınmayı sanayi devri öncesi seviyelerin iki derece üzerinde sınırlamaya çalıştı. Ancak 2100 yılına kadar 3.2 derecelik bir artışa işaret eden yeni göstergelerle, bu hedefe ulaşılamayacağı görüldü.

Bonn konferansı öncesinde konuşan BM çevre şefi Erik Solheim, "kendimizi yüz milyonlarca insanı mutsuz bir gelecekten kurtarmak için gerekeni yapmadığımız bir durumda buluyoruz.”dedi.

Dünyanın dört bir yanındaki şehirlere yönelik en büyük tehditlerden biri, yüksek sıcaklıklarla kuzey ve güney kutuplarında eriyen buz tabakalarından gelen su miktarının artması ve bunun deniz seviyesinin yükselişine sebep olması.

Kâr amacı gütmeyen kuruluş Climate Central'daki bilim insanları, küresel ısınmanın üçüncü derecesinde su altında kalacak bölgelerde 275 milyon insanın yaşadığını tahmin ediyor.