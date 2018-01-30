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Küresel Isınmadan En Çok Etkilenen kentler Enerji Tüketimi En Yüksek Olanlar

30.01.2018 21:57 | Son Güncelleme

Temiz enerji sağlayıcısı Arcadia Power şirketinin verilerine göre, Amerika’da küresel ısınmadan en fazla etkilnene şehürlerin enerji tüketimi yüksek olan ve küresel ısınmaya katkı sağlayan kentler.

Temiz enerji sağlayıcısı Arcadia Power şirketinin verilerine göre, Amerika'da küresel ısınmadan en fazla etkilnene şehürlerin enerji tüketimi yüksek olan ve küresel ısınmaya katkı sağlayan kentler.

Florida eyaletinin Miami kenti geçen yıl Irma kasırgasıyla sarsılmıştı. Miami çalışma için örneklenen 15 kent arasında en verimsiz enerji tüketen kent konumunda. Miami'nin aylık enerji tüketimi ülke genelindeki tüketimin yüzde 25 üzerinde.

Miami, hane başına ayda 1.125 kilowatt saat enerji tüketiyor. Bu rakam 2016'daki ulusal ortalama olan 896 kilowatt saat harcamanın çok çok üzerinde.

Arcadia sözcüsü Natalie Rizk'e göre Miami'nin normalin üzerindeki enerji tüketimi kentin klimaya olan bağımlılığından kaynaklanıyor olabilir. Bilim adamlarına göre elektrik üretiminde fosil yakıt kullanımı da iklim değişikliğine ve Irma Kasırgası gibi sıra dışı hava olaylarına neden olan önemli unsurlardan.

Uzmanlara göre Maimi'nin ardından iklim değişikliğinin sıra dışı hava olayları yarattığı kentlerin başında Atlanta ve Phoenix geliyor. Bu iki kentin enerji tüketimi de ulusal ortalamanın üzerinde.

Arcadia'nın sıralaması müşterilerinin elektrik tüketimine dayanıyor. Şirketin ülke genelinde 70 bin müşterisi var. Şirketin müşterileri yenilenebilir enerji kullansa da şirket verileri fosil yakıt kaynaklı enerji tüketen hanelerin davranışlarını tahmin ederek oluşturuluyor.

Enerji verimliliğini arttırmak, 2015 Paris Anlaşması'nın destekçileri tarafından iklim değişikliğini önlemek ve anlaşmanın esas hedefi olan küresel ısınmayı sınırlamak konusundaki kilit yol olarak görünüyor

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