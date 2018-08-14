Küresel piyasalar Türk Lirası'nın değer kazanmasıyla toparlandı

Yılın başından beri yüzde 80'e yakın değer kaybeden Türk Lirası, son günlerde yaşadığı rekor kayıpların ardından Salı günü Dolar ve Euro'ya karşı bir ara yüzde 6'nın üzerinde değer kazandı.

Türk Lirası her ne kadar, Türkiye ve ABD arasında yaşanan gerginliğin baskısı altında kalmaya devam etse de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) işleme koyduğu uygulamalar sayesinde son günlerde yaşadığı hızlı değer kaybını bir miktar toparladı.

Asya piyasalarında hacimlerin düşük olduğu işlemlerde son haftalarda neredeyse her gece sert değer kayıpları yaşayan ve tarihi rekorları test eden Dolar/TL kuru Pazartesi gecesi Asya piyasalarında dar bir bantta seyretti.

Salı sabahı 7'nin altına düşen kur, TSİ 12:25'de 6,53 seviyesinden işlem görüyor.

Pazartesi günü BDDK bankaların yurtdışıyla yaptığı TL-döviz para swap işlemlerini bankaların yasal öz sermayesinin yüzde 50'siyle sınırladığını duyurmuştu.

TCMB ise zorunlu karşılıklarda değişiklik yapmıştı.