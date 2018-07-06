'Kurşun geçirmez' dediği muskası sonu oldu

Punch gazetesine konuşan bir köylü, "Genç bir adam şifacıdan kendisine kurşun geçirmez bir muska yapmasını istedi. Şifacı da yaptı. Muskanın işe yaradığını kanıtlamak için müşteriye bir silah verdi ve ateş etmesini istedi" dedi.
Nijerya polisi, müşterinin cinayet şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı.
Geleneksel şifacıların çeşitli sorunların çözümünde kullanıldığı Nijerya'da bu amaçla hazırlanan muskalar büyük ilgi görüyor.
Ülkede daha önce de "kurşun geçirmez" denilen muskaları denerken ölenler olmuştu.
Ocak ayında da bir geleneksel ilaç satıcısı, "kurşunsavar ilaç" içirdiği müşterisinin açılan ateşle ölmesi sonucu gözaltına alınmıştı.
Nijerya'nın kuzeybatısında yaşanan olayda satıcının müşteriye kurşun işlemeyeceği güvencesi verdiği bildirilmişti.
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