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'Kurşun geçirmez' dediği muskası sonu oldu

06.07.2018 09:35 | Son Güncelleme

Nijerya'da kendisini geleneksel şifacı ilan eden Chinaka Adoezuwe, müşterilerinden birine yaptığı ve "kurşun geçirmez" olduğunu söylediği muskayı test ederken açılan ateşle hayatını kaybetti.

'Kurşun geçirmez' dediği muskası sonu oldu

Punch gazetesine konuşan bir köylü, "Genç bir adam şifacıdan kendisine kurşun geçirmez bir muska yapmasını istedi. Şifacı da yaptı. Muskanın işe yaradığını kanıtlamak için müşteriye bir silah verdi ve ateş etmesini istedi" dedi.

Nijerya polisi, müşterinin cinayet şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı.

Geleneksel şifacıların çeşitli sorunların çözümünde kullanıldığı Nijerya'da bu amaçla hazırlanan muskalar büyük ilgi görüyor.

Ülkede daha önce de "kurşun geçirmez" denilen muskaları denerken ölenler olmuştu.

Ocak ayında da bir geleneksel ilaç satıcısı, "kurşunsavar ilaç" içirdiği müşterisinin açılan ateşle ölmesi sonucu gözaltına alınmıştı.

Nijerya'nın kuzeybatısında yaşanan olayda satıcının müşteriye kurşun işlemeyeceği güvencesi verdiği bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
kurşun geçirmez şifacı chinaka Muska nijerya

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Cahil Toplumlarda ŞEYH , AĞA ve GEVENDELER oldukça çok Olur. Maalesef Bu ŞEYH Harbi Aptalmış. Çünkü Bizim ŞEYH'ler MUSKAYI Korumalarına , ÇELİK YELEĞİ KENDİNE kullanır.
neyseki bizimkiler gibi deve sidiği içirtmiyorlar.bizim tarikatlar daha tehlikeli
çok üzücü ve aynı zamandada TAM BİR KOMEDİ
Allah, biz düşünelim diye akıl vermiş. Bize vermiş olduğu insani özelliklerimizi doğru bir şekilde kullanmamız gerekir.
geri kalmışlık böyle birşey işte muskadan medet umanlar herşeyin boş olduğunu hala anlamıyorlar . bir bez parçasından medet umuyoırlar muska ne kurşun dinler ne söz
bence bunu bizdeki muskacı hocalarda denesin... ilk cübbeli başlasın hatta...
kurşun adres sormaz.dünyada ne mnyk insanlar var
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