Kürt Heyeti Şam’da Suriye Hükümetiyle Görüşüyor

Suriye’de Kürt destekli Suriye Demokratik Konseyi (SDK) ve ABD’nin desteklediği Suriye Demokratik Güçleri’nden (SDG) oluşan bir heyet, Şam’da Suriye hükümet yetkilileriyle görüşmeler yapıyor.
SDK Eş Başkanı Riad Darar, heyetin iki gün önce Şam’a vardığını açıkladı. Darar, Kürt yetkililerin kuzey Suriye’ye ilişkin bir çözüm bulunması için çalıştığını belirtti.
SDK ilk kez Suriye’nin başkentine kamuoyuna açıkladığı bir ziyaret düzenliyor. Bu gelişme, Kürt yetkililerin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat’la iletişim kanallarının açık olmasına gösterdiği ilginin işareti olarak görülüyor. Kürtler, bölgelerinin Suriye içerisindeki özerkliğini korumaya yönelik bir siyasi uzlaşı için çaba gösteriyor.
Şam’daki görüşmelerde öncelikle Kürtler’in kontrolündeki hizmetlerin konuşulması bekleniyor ancak Darar, heyetin sabit bir gündeminin olmadığını, görüşmelerin siyasi ve güvenlik konularını da kapsayacak şekilde genişletilebileceğini kaydetti.
Suriye’nin dörtte biri civarını kontrol eden Kürt yetkililer, 7 yıldır süren savaşta Esat’la çatışmaya girmekten kaçındılar ve bazı zamanlarda ortak düşmanlara karşı savaştılar.
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