Kürt milislerden '11 Eylül bağlantılı cihatçı elimizde' iddiası

2014’te Suriye’de cezaevinden çıkan Alman vatandaşının IŞİD’e katıldığı belirtiliyor.Suriye’deki Kürt birlikleri, Alman vatandaşı Suriyeli cihatçı Mohammed Haydar Zammar’ın ellerinde olduğunu iddia etti. Kürt milislerinden bir komutan AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, Zammar’ın yakalandığını ve ifadesini almak üzere tutulduğunu belirtirken, konuya ilişkin daha fazla ayrıntı vermedi. Alman Dışişleri Bakanılığı ve ABD Savunma Bakanlığı Pentagon konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Hamburg’da yaşayan Zammar'ın 11 Eylül 2001 yılında ABD’deki saldırılarla bağlantılı Hamburglu cihatçı grubu ile irtibat halinde olduğu iddia edilmişti. Saldırılardan kısa süre sonra Fas'a geçen Zammar orada ABD dış istihbaratı CIA tarafından yakalanarak Suriye yönetimine teslim edildi.

11 Eylül saldırıları sonrasında ABD, yurt dışında olası terör şüphelilerini yakaladığı ve ifadelerini aldığı bir program başlatmıştı.

Alman vatandaşı cihatçı Suriye yönetimine teslim edildikten sonra yargılandı ve 2007 yılında Müslüman Kardeşler üyesi olduğu gerekçesiyle 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.