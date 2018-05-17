Kürt Partiler Arasında ‘İttifak’ Çatlağı

Azadi Hareketi, Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK), Kürdistan Demokrat Parti (PDK), Türkiye-Kürdistan Demokratik Parti (PDK-T) ile Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK)’den oluşan Kürt blokunun Mayıs ayının başından bu yana HDP ile sürdürdüğü ittifak görüşmelerinde ilerleme sağlanamadı.

Bugün ortak bir açıklama yapan partiler, görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlandığını duyurdu. Blok adına açıklama yapan PAK Genel Başkanı Mustafa Özçelik, HDP’yi suçladı. Özçelik, “HDP ile Seçim Organizasyonunda Birlikte Çalışma Prensipleri konusunda daha görüşmeler devam ederken, 13 Mayıs günü HDP’nin bir sonraki gün Seçim Bildirgesi’ni kamuoyuna açıklayacağı bilgisi bize ulaştırıldı. Bu tutum süre gelen ittifak görüşmelerimizin ruhuna aykırı ve onu yok sayan bir girişimdi. Biz, yine de ittifakın oluşma zeminlerinin korunabilmesi için ‘Kürdistani’ seçim ittifakı olarak, açıklanacak HDP Seçim Bildirgesi’ne, Kürdistan demokratik seçim ittifakı Deklarasyonu’nda HDP ile mutabakata varılan prensiplerin eklenmesi için ciddi girişimlerde bulunduk. HDP, ittifak görüşmelerimizi ve mutabakata vardığımız prensiplerin en yaşamsal olan kısımlarını yok sayarak, 14 Mayıs 2018 günü Seçim Bildirgesini ilan etti. HDP ve Cumhurbaşkanlığı Seçim Bildirgeleri, HDP heyeti ile mutabakata vardığımız Kürdistan demokratik seçim ittifakı Deklarasyonu’nu yok sayarak hazırlanmıştır. HDP ile seçim ittifakı görüşmelerinin ne yazık ki hedeflenen sonuca bütün çabalarımıza rağmen ulaşamadığını, halkımızın bilgisine sunmak istiyoruz ”dedi.