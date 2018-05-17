Kürt Partiler Arasında ‘İttifak’ Çatlağı

Azadi Hareketi, Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK), Kürdistan Demokrat Parti (PDK), Türkiye-Kürdistan Demokratik Parti (PDK-T) ile Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK)’den oluşan Kürt blokunun Mayıs ayının başından bu yana HDP ile sürdürdüğü ittifak görüşmelerinde ilerleme sağlanamadı.
Bugün ortak bir açıklama yapan partiler, görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlandığını duyurdu. Blok adına açıklama yapan PAK Genel Başkanı Mustafa Özçelik, HDP’yi suçladı. Özçelik, “HDP ile Seçim Organizasyonunda Birlikte Çalışma Prensipleri konusunda daha görüşmeler devam ederken, 13 Mayıs günü HDP’nin bir sonraki gün Seçim Bildirgesi’ni kamuoyuna açıklayacağı bilgisi bize ulaştırıldı. Bu tutum süre gelen ittifak görüşmelerimizin ruhuna aykırı ve onu yok sayan bir girişimdi. Biz, yine de ittifakın oluşma zeminlerinin korunabilmesi için ‘Kürdistani’ seçim ittifakı olarak, açıklanacak HDP Seçim Bildirgesi’ne, Kürdistan demokratik seçim ittifakı Deklarasyonu’nda HDP ile mutabakata varılan prensiplerin eklenmesi için ciddi girişimlerde bulunduk. HDP, ittifak görüşmelerimizi ve mutabakata vardığımız prensiplerin en yaşamsal olan kısımlarını yok sayarak, 14 Mayıs 2018 günü Seçim Bildirgesini ilan etti. HDP ve Cumhurbaşkanlığı Seçim Bildirgeleri, HDP heyeti ile mutabakata vardığımız Kürdistan demokratik seçim ittifakı Deklarasyonu’nu yok sayarak hazırlanmıştır. HDP ile seçim ittifakı görüşmelerinin ne yazık ki hedeflenen sonuca bütün çabalarımıza rağmen ulaşamadığını, halkımızın bilgisine sunmak istiyoruz ”dedi.
HDP İl Eş Başkanı Şerif Camcı ise partilerine haksızlık yapıldığını söyledi. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Camcı, “Birazına tanık olduğumuz görüşmelerde HDP başından beri çalışmalara değer veriyordu. Stratejik yaklaşımla hareket ediyorduk, teknik konuları aşan gözle bakıyorduk. HDP’ye haksızlık yapıldığını düşünüyoruz. Açıklamaları duygusal açıklamalar olarak buluyoruz. Sadece bu seçimleri düşünerek hareket edemeyiz. Eksiklik varsa hepimizindir. Herkes kendi eksikliğini görebilmeli. Eksik açıklamaların insafsızca olduğu söyleyebilirim. HDP çatı partidir birçok halkın taleplerini barındıran bir partidir. Bu görülerek hareket edilmeli. Fikirsel anlamda ayrılığın olmadığı açıklamayla deklere edilmişti. Sorun başka yerlerde, bütün olarak aşılmalı” diye konuştu.
Camcı, HDP’nin diyaloğa devam edeceğini de sözlerine ekledi.
İsrail'de skandal! Alarmlar çaldı, gerçek ortaya çıktı
Trump'tan ağır hakaret: Onlar insan değil, hayvan
Karabük'te akılalmaz olay! Saldırgandan savunma: Garson 'canım' dedi
MHP lideri Bahçeli, Yenikapı mitingine katılacağını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 kanuna onay!
24 Haziran seçimlerine hazırlanan Selahattin Demirtaş mal varlığını açıkladı
Yeni evli çifte büyük şok! Görüntülerini televizyona vermişler
Yasak aşk skandalında yeni gelişme
Dilencilik yapan kadın 5,5 milyon dolar miras bıraktı!
İki fotoğraf arasındaki farkları tespit edebilir misiniz?
Bakan İsmet Yılmaz'dan büyük müjde! 25 bin kişi...
Okuyucu Yorumları 0 yorum