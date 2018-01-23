HABER

Kürt Partilerinden BM, NATO, AB ve İİT’ye Afrin Çağrısı

23.01.2018 20:30 | Son Güncelleme 6 saat önce

Diyarbakır’da bulunan HDP ve DBP dışındaki Kürt partileri, Türkiye’nin Afrin operasyonuna tepki gösterdi. Kürt partileri, BM, AB, NATO, İslam İşbirliği Teşkilatı’nı çatışmaların sonlandırılması için inisiyatif almaya çağırdı.

AZADİ Hareketi, Kuzey Kürdistan Demokratik Partisi (PDK-Bakur) Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) ile Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK), Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Operasyonu'na ortak basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

PSK İl Binasında düzenlenen basın toplantısında partiler adına konuşan PSK Genel Sekreteri Mesut Tek, can kayıpları ve yaralı sayısının arttığını söyledi. Operasyonun "Kürt Koridoruna engel olmak için yapıldığını” söyleyen Tek, "Türkiye, aynı zihniyetle işin başından itibaren Suriye'de Kürtler'in belli bir statü kazanmalarına karşı çıkıyor, Kürtler'in Suriye'deki kazanımlarını kendisi için bir ulusal tehdit olarak açıklamaya çalışıyor. Afrin'e karşı başlattığı askeri operasyonu da güneyinde bir ‘Kürt koridorunu' önlemek amacıyla gerçekleştirdiğini iddia ediyor. Oysa ‘Kürt koridoru' olarak tarif edilen yer Kürtler'in binlerce yıldır üzerinde yaşadığı Kürdistan'ın bir parçasıdır. Türkiye ve diğer bölge ülkelerinde olduğu gibi, Suriye'de yaşayan Kürtler'in de kendi kendilerini yönetme, kendi ülkelerinde özgür ve onurlu bir şekilde yaşama hakları vardır. Kürtler'in özgürlük ve eşitlik talebi ayrıca haklı ve meşrudur ve bölgede barış ve istikrarın da gereğidir. Suriye'de Kürtler'in statü talebinin ve olası bir ‘Kürt koridorunun' Türkiye için bir tehdit oluşturduğu iddiası gerçek dışıdır” dedi.

Tek, uluslararası kamuoyuna da çatışmaları durdurma çağrısı yaptı. Tek, "Bu çerçevede Türkiye'nin Afrin'e karşı başlattığı askeri operasyonun, Suriye'de hiçbir sorunun çözümüne hizmet etmeyeceği, tersine mevcut karmaşık durumu daha da içinden çıkılmaz hale getireceği açıktır. Ayrıca bu türden askeri hareketlerin Türkiye'nin kendi Kürt meselesinin çözümünü daha da zorlaştıracağı deneylerle sabittir. Türkiye, hem bölge hem de kendi iç istikrarını tehdit eden, mevcut kaotik durumu daha da derinleştirecek söz konusu askeri operasyonu bir an önce durdurmalıdır. Kürtler Türkler; barış, demokrasi ve özgürlükten yana bütün toplumsal kesimler her türlü şiddet ve savaş anlayışına dur demelidirler. Uluslararası kamuoyu, BM. AB, NATO, İslam İşbirliği Teşkilatı söz konusu savaşın son bulması ve sorunların barışçıl çözümü için aktif inisiyatif almalıdır” diye konuştu.

Bu arada Afrin'le ilgili soruşturmalar da sürüyor. Bugünkü açıklamaya katılanlar arasında bulunan AZADİ Hareketi siyasi işler sorumlusu Sıdkı Zilan, fade vermek için adliyeye gitti. İfadesinin ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen Zilan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dün gözaltına alınan 30 kişinin sorguları sürüyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ali Sunal ikinci kez evleniyor

Ali Sunal ikinci kez evleniyor

Kedicik canlı yayında Ece Erken'e geçmişini hatırlatınca ortam gerildi

Kedicik canlı yayında Ece Erken'e geçmişini hatırlatınca ortam gerildi

ABD'den flaş açıklama: PYD/YPG Afrin'e ilerlerse desteğimizi keseriz

ABD'den flaş açıklama: PYD/YPG Afrin'e ilerlerse desteğimizi keseriz

Afrin operasyonunda kahreden şehit haberi!

Afrin operasyonunda kahreden şehit haberi!

Çelik 27 yıl sonra itiraf etti: Konserime gelen kıza...

Çelik 27 yıl sonra itiraf etti: Konserime gelen kıza...

Evliliği bir saat süren damat adayının anlattıkları Müge Anlı'yı krize soktu

Evliliği bir saat süren damat adayının anlattıkları Müge Anlı'yı krize soktu

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Kremlin'den Rusya'yı ihanetle suçlayan Kürtler hakkında açıklama

Son dakika! Kremlin'den Rusya'yı ihanetle suçlayan Kürtler hakkında açıklama

The Guardian: ABD için felaket! Suriye'de oyunun sonuna yaklaşıldı

The Guardian: ABD için felaket! Suriye'de oyunun sonuna yaklaşıldı

ABD'den son dakika Afrin açıklaması: Güvenli bölge için Türkiye ile çalışabiliriz

ABD'den son dakika Afrin açıklaması: Güvenli bölge için Türkiye ile çalışabiliriz

Afrin'de son durum! PYD/PKK'dan son dakika hamle

Afrin'de son durum! PYD/PKK'dan son dakika hamle

Rusya'dan son dakika iki Afrin açıklaması birden

Rusya'dan son dakika iki Afrin açıklaması birden

Diğer Haberler
ABD: Rusya başaramayacak olsa da Türkiye’yle aramızı açmaya çalışıyor

ABD: Rusya başaramayacak olsa da Türkiye’yle aramızı açmaya çalışıyor

Soçi kongresine katılacaklar belli oldu! İşte o liste

Soçi kongresine katılacaklar belli oldu! İşte o liste

ABD'den flaş açıklama: PYD/YPG Afrin'e ilerlerse desteğimizi keseriz

ABD'den flaş açıklama: PYD/YPG Afrin'e ilerlerse desteğimizi keseriz

Donmuş dışkıyı meteor sanıp, eve götürdüler!

Donmuş dışkıyı meteor sanıp, eve götürdüler!

Almanya'da korkunç kaza! Uçakla helikopter çarpıştı

Almanya'da korkunç kaza! Uçakla helikopter çarpıştı

Filipinler lideri Duterte: Diktatör olmak istersem beni vurun

Filipinler lideri Duterte: Diktatör olmak istersem beni vurun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.