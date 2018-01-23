Kürt Partilerinden BM, NATO, AB ve İİT’ye Afrin Çağrısı

PSK İl Binasında düzenlenen basın toplantısında partiler adına konuşan PSK Genel Sekreteri Mesut Tek, can kayıpları ve yaralı sayısının arttığını söyledi. Operasyonun "Kürt Koridoruna engel olmak için yapıldığını” söyleyen Tek, "Türkiye, aynı zihniyetle işin başından itibaren Suriye'de Kürtler'in belli bir statü kazanmalarına karşı çıkıyor, Kürtler'in Suriye'deki kazanımlarını kendisi için bir ulusal tehdit olarak açıklamaya çalışıyor. Afrin'e karşı başlattığı askeri operasyonu da güneyinde bir ‘Kürt koridorunu' önlemek amacıyla gerçekleştirdiğini iddia ediyor. Oysa ‘Kürt koridoru' olarak tarif edilen yer Kürtler'in binlerce yıldır üzerinde yaşadığı Kürdistan'ın bir parçasıdır. Türkiye ve diğer bölge ülkelerinde olduğu gibi, Suriye'de yaşayan Kürtler'in de kendi kendilerini yönetme, kendi ülkelerinde özgür ve onurlu bir şekilde yaşama hakları vardır. Kürtler'in özgürlük ve eşitlik talebi ayrıca haklı ve meşrudur ve bölgede barış ve istikrarın da gereğidir. Suriye'de Kürtler'in statü talebinin ve olası bir ‘Kürt koridorunun' Türkiye için bir tehdit oluşturduğu iddiası gerçek dışıdır” dedi.

Tek, uluslararası kamuoyuna da çatışmaları durdurma çağrısı yaptı. Tek, "Bu çerçevede Türkiye'nin Afrin'e karşı başlattığı askeri operasyonun, Suriye'de hiçbir sorunun çözümüne hizmet etmeyeceği, tersine mevcut karmaşık durumu daha da içinden çıkılmaz hale getireceği açıktır. Ayrıca bu türden askeri hareketlerin Türkiye'nin kendi Kürt meselesinin çözümünü daha da zorlaştıracağı deneylerle sabittir. Türkiye, hem bölge hem de kendi iç istikrarını tehdit eden, mevcut kaotik durumu daha da derinleştirecek söz konusu askeri operasyonu bir an önce durdurmalıdır. Kürtler Türkler; barış, demokrasi ve özgürlükten yana bütün toplumsal kesimler her türlü şiddet ve savaş anlayışına dur demelidirler. Uluslararası kamuoyu, BM. AB, NATO, İslam İşbirliği Teşkilatı söz konusu savaşın son bulması ve sorunların barışçıl çözümü için aktif inisiyatif almalıdır” diye konuştu.

Bu arada Afrin'le ilgili soruşturmalar da sürüyor. Bugünkü açıklamaya katılanlar arasında bulunan AZADİ Hareketi siyasi işler sorumlusu Sıdkı Zilan, fade vermek için adliyeye gitti. İfadesinin ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen Zilan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dün gözaltına alınan 30 kişinin sorguları sürüyor.