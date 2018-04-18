Kürt Partilerinin Zor Seçimi

Türkiye’de 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine, HDP dışındaki, Kürt partilerinin girmesi zor. HDP karara tepki gösterse de, seçim çalışmalarına başladı bile.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, bugün Türkiye’nin 24 Haziran 2018 Pazar günü seçimlere gideceğini açıklamasından iki saat sonra Halkların Demokratik Partisi (HDP) seçim takvimi açıklayan ilk parti oldu. HDP seçim çalışmaları için 19 Nisan’da Mersin ve İzmir’de eşzamanlı olarak harekete geçecek. İzmir'de Eş Genel Başkan Pervin Buldan, Mersin'de Genel Başkan Sezai Temelli çalışmaları başlatacak.

Erken seçimi Amerika’nın Sesi’ne değerlendiren Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, kararın sadece MHP’nin çağrısıyla alınmadığını söyledi. Bilgen, “Ekonomik politikalarında yapısal bir iyileştirme göze alınmadı. Özellikle normal seçim takvimi olan Kasım 2019’a kadar piyasalarda bir iyileşmeyi sağlamanın imkansızlığı görüldü. Dış politikada, özellikle Ortadoğu politikasında büyük devletlerle ilişkilerde tam bir tıkanıklık var. Denge politikasını sonuna gelindi, tercih yapmanın yol ayrımına gelindi, özellikle dış politikada ve ekonomideki yapısal kriz baskın seçime iktidarı mecbur etti. Bu MHP’nin çağrısıyla yapılan bir girişim değil, iktidarla birlikte planlanmış bir girişimdir. Sadece bir mizansen, geçmişteki mizansenlere benzeyen bir mizansen. Oyun oynanmıştır. Baskın seçimle muhaliflerin toparlanması, güçlü etkili kampanya yapmasının engellenmesi eğilimidir. Aslında çaresizliğin sıkışmışlığın sonucudur” dedi.