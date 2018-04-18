Kürt Partilerinin Zor Seçimi

Türkiye’de 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine, HDP dışındaki, Kürt partilerinin girmesi zor. HDP karara tepki gösterse de, seçim çalışmalarına başladı bile.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, bugün Türkiye’nin 24 Haziran 2018 Pazar günü seçimlere gideceğini açıklamasından iki saat sonra Halkların Demokratik Partisi (HDP) seçim takvimi açıklayan ilk parti oldu. HDP seçim çalışmaları için 19 Nisan’da Mersin ve İzmir’de eşzamanlı olarak harekete geçecek. İzmir'de Eş Genel Başkan Pervin Buldan, Mersin'de Genel Başkan Sezai Temelli çalışmaları başlatacak.
Erken seçimi Amerika’nın Sesi’ne değerlendiren Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, kararın sadece MHP’nin çağrısıyla alınmadığını söyledi. Bilgen, “Ekonomik politikalarında yapısal bir iyileştirme göze alınmadı. Özellikle normal seçim takvimi olan Kasım 2019’a kadar piyasalarda bir iyileşmeyi sağlamanın imkansızlığı görüldü. Dış politikada, özellikle Ortadoğu politikasında büyük devletlerle ilişkilerde tam bir tıkanıklık var. Denge politikasını sonuna gelindi, tercih yapmanın yol ayrımına gelindi, özellikle dış politikada ve ekonomideki yapısal kriz baskın seçime iktidarı mecbur etti. Bu MHP’nin çağrısıyla yapılan bir girişim değil, iktidarla birlikte planlanmış bir girişimdir. Sadece bir mizansen, geçmişteki mizansenlere benzeyen bir mizansen. Oyun oynanmıştır. Baskın seçimle muhaliflerin toparlanması, güçlü etkili kampanya yapmasının engellenmesi eğilimidir. Aslında çaresizliğin sıkışmışlığın sonucudur” dedi.
Bilgen, seçimlerin erkene alınacağını tahmin ettikleri için çalışmalara başladıklarını açıkladı. Bilgen, Selahattin Demirtaş’ın cumhurbaşkanlığı adaylığının henüz resmi olarak gündeme gelmediğini de belirtti.
“HDP dışında hiçbir Kürt partisi katılamayacak”
Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) Genel Başkan Yardımcısı Bayram Bozyel ise HDP dışında hiçbir Kürt partisinin seçime katılamayacağını savundu. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Bozyel, “Bu fırsatçı bir adımdır. Hiçbir partinin hazırlığı yok, sadece Kürtlerin değil hiçbir partinin yok. Hiçbir parti adaylarını belirlemedi. Bu hukuksal ve adil bir adım değil. Anayasal olabilir ama adil değil. Öyle görünüyor ki AKP ve MHP, hukuk ve adalet kısmıyla ilgilenmiyor. Kendileri zora girmeden, ekonomi zora girmeden sonuç almaya çalışıyorlar. Her geçen gün daha kötüye gidiyorlar, ön almaya çalışıyorlar. Durumları kötüleşmeden sonuç almak istiyorlar. Türkiye için hayırlı bir adım değil. Baskın seçim olacak. Kürt partileri için çok zor. 41 şehirde ve ilçelerde örgütlenmesi lazım. Hiçbir parti giremez, bu da adaletsizliktir. Sadece seçim barajı yok. Böyle bir baraj da var” diye konuştu.
Hüda-Par: “Hükümet risk aldı”
Kürt sorununa İslami referansla çözüm arayan Hüda-Par ise seçime girebilecek. Erken seçim kararını Amerika’nın Sesi’ne değerlendiren Hüda-Par Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz, “Seçime girme yeterliliği olarak biz yeterli olduğumuza inanıyoruz. Bizim açımızdan sorun yok. Seçime gireceğiz kendimizi ona göre hazırladık. Her halükarda girmeye göre hazırladık. Taban ve teşkilatımız erken seçim olabilir ihtimali üzerine çalışıyoruz. 24 Haziran erken değil baskın denebilir. Erkene alınması biraz da Bahçeli’nin dayatması olabilir, hükümetle danışıklı olma ihtimali de olabilir, bunu bilemiyoruz. Bu şartlarda, Afrin operasyonu ve gelişmelerden dolayı erken olursa İyi Parti’yi devre dışı bırakmış olacak, MHP’nin oylarının düşmesi engellenecek. Bu da ittifaka yarayacak diye düşünüyor olabilir. Hükümet risk aldı, kazanma ihtimali kesin değil. Daha önce Bahçeli’nin ipiyle kuyuya inenlerin başına ne geldiğini gördük, sonuçları hep kötü oldu” şeklinde konuştu.
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