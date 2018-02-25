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Kürt Şahinleri Tugayı Afrin'e gidiyor

DÜNYA HABERLERİ  | 25.02.2018 23:07 | Son Güncelleme

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Hamza Tümeni tarafından oluşturulan Kürt Şahinleri Tugayı, Zeytin Dalı Harekatı'nda YPG/PKK-DEAŞ'a karşı savaşmak için hazırlıklarını tamamladı.

Kürt Şahinleri Tugayı Afrin'e gidiyor

Mensupları "özel kuvvetler" eğitimi alarak teröristlerle savaşa hazırlanan Kürt Şahinleri Tugayı, yarın Afrin'e intikal edecek. Tugayın içindeki savaşçıların 400'ünü Kürt, 200'ünü Arap unsurlar oluşturuyor.

"Kırmızı bereliler" olarak da bilinen tugayın, Afrin'deki kent merkezinin kuşatmasında ve meskun mahal savaşında yer alması bekleniyor.

İntikal öncesi askerlerine Kürtçe hitab eden Kürt Şahinleri Tugayı'nın Genel Komutanı Hasan Abdullah Kulli, "Biz, Azez bölgesinin Kürtleriyiz. Biz Hamza

Tümeninin mensuplarıyız. İnşallah Afrin'e ulaşacağız. İnşallah Afrin'deki halkımızı, PKK zulmünden kurtaracağız." dedi.

AFRIN

Genel Komutan Yardımcısı Hüseyin Muhammed Nur da "Afrin'deki mazlum halkımızı, PKK'nın zulmüden kurtarmak için geldik. Vallahi, bu fakir halkımızı bu PKK'nın zorbalığından kurtarmak için geldik." ifadelerini kullandı.

Nur, terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'deki sivilleri zorla silah altına aldığını hatırlatarak, "İnşallah Afrin'i PKK'dan kurtaracağımız gün uzak değil. Allah'ın izniyle o gün yakındır." şeklinde konuştu.

Tugayın askeri komutanı Mahmut Ahmet Meşşo ise Afrin'i YPG ve YPJ'den kurtarmak için bölgeye geldiklerini vurguladı.

'SİYAH BERELİLER' DE AFRİN'DE

ÖSO'nun bileşenlerinden Hamza Tümeni, özel eğitimli unsurlardan oluşuyor. Grubun "siyah bereli" savaşçıları da Zeytin Dalı Harekatı'nda yer alıyor.

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Kürt Afrin YPG Kürt Şahinleri Tugayı

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Allah askerimizi zalimin şerrinden korusun inşallah, Bataklık kurutulmadan huzur olmaz
enteresan adam: senin ataların içinde barbar işgalci haraççı diyorlar. atlar üzerinde orta asyadan geldiğinizi yersiz ve yurtsuz biçare olduğunuzu coğrafyada çalmadık kapı bırakmadığınızı hiç kimsenin sizleri kabul etmediğini sadece sıkıştığınızda dediğiniz kürt kardeşlerimizin bize kucak açtığını. evet allah bizi kürt olarak yarattı ve tekrar dünyaya gelirsem yine kürt olarak dünyaya gelmek isterim. terörü ve teröristi destekleyenin allah bin belasını versin. senin gibi kan kusmayız. ve adam satmayız çünkü biz büyük komutan selahatin eyyubinin torunlarıyız.
BİZDE İNANDIK %90 YALAN HABER.
baska bir orgutu baska orgute kirdirmak. ypg isid, öso ypg nereye kadar
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