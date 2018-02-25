Mensupları "özel kuvvetler" eğitimi alarak teröristlerle savaşa hazırlanan Kürt Şahinleri Tugayı, yarın Afrin'e intikal edecek. Tugayın içindeki savaşçıların 400'ünü Kürt, 200'ünü Arap unsurlar oluşturuyor.
"Kırmızı bereliler" olarak da bilinen tugayın, Afrin'deki kent merkezinin kuşatmasında ve meskun mahal savaşında yer alması bekleniyor.
İntikal öncesi askerlerine Kürtçe hitab eden Kürt Şahinleri Tugayı'nın Genel Komutanı Hasan Abdullah Kulli, "Biz, Azez bölgesinin Kürtleriyiz. Biz Hamza
Tümeninin mensuplarıyız. İnşallah Afrin'e ulaşacağız. İnşallah Afrin'deki halkımızı, PKK zulmünden kurtaracağız." dedi.
Genel Komutan Yardımcısı Hüseyin Muhammed Nur da "Afrin'deki mazlum halkımızı, PKK'nın zulmüden kurtarmak için geldik. Vallahi, bu fakir halkımızı bu PKK'nın zorbalığından kurtarmak için geldik." ifadelerini kullandı.
Nur, terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'deki sivilleri zorla silah altına aldığını hatırlatarak, "İnşallah Afrin'i PKK'dan kurtaracağımız gün uzak değil. Allah'ın izniyle o gün yakındır." şeklinde konuştu.
Tugayın askeri komutanı Mahmut Ahmet Meşşo ise Afrin'i YPG ve YPJ'den kurtarmak için bölgeye geldiklerini vurguladı.
'SİYAH BERELİLER' DE AFRİN'DE
ÖSO'nun bileşenlerinden Hamza Tümeni, özel eğitimli unsurlardan oluşuyor. Grubun "siyah bereli" savaşçıları da Zeytin Dalı Harekatı'nda yer alıyor.
Kürt Şahinleri Tugayı Afrin'e gidiyor
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